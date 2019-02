El "semental" Abascal: el rap que elogia y ridiculiza a Vox y a su líder

"Tus ojos lanzan misiles. Tu fuerza es descomunal. Quiero verte en más desfiles. Eres todo un semental". ¿A quién se refiere la artista Sofía Rincón con estas pegadizas rimas raperas? Pues sí, a Santiago Abascal, al líder de Vox. Se trata de un videoclip lleno de sátira subido a Youtube el pasado miércoles en el que, con mucho humor, Rincón se ríe de un Abascal caracterizado de superhéroe y le coloca, al mismo tiempo, en la cima del tablero político español.

"Sé que usted es sobrehumano", canta la artista mientras se proyecta una imagen del líder de de la formación ultra hulkizado, con unos músculos desarrolladísimos y la piel verde. "Una España unida, Santi, con amor y en libertad, pero eso es de extrema, de extrema necesidad. Esa España aún es posible, si salieses elegido. Yo te he he puesto ya una vela, y otra vela a tu partido. En octubre en Vistalegre sonaba resistiré. Los comunistas te tienen miedo porque te tenemos fe".

Dice en el rap Sofía Rincón que canta así porque está harta "del circo del Congreso", y con mucho humor, se abraza a Santiago Abascal como el salvador de la actual coyuntura, el encargado de desalojar al "okupa" y "patán" Sánchez. "Con tu porte y tu perfil tan aguileño, no me quise pellizcar, por si estaba siendo un sueño, con tu barba tan perfecta... con Gasset, Lara y Smith. Nunca he estado más contenta, tres Ortegas para mí", rima.

Y luego viene lo fuerte: "Jineteando en tu caballo, por la sierra tú te vas. Pedro, Pablo, Albert, Casado, se han quedado muy atrás. El PSOE y el PP, PNV y PSC, con Ikea y con Nacex, todos suman 23. Pero no hay nada que hacer pues jamás te vencerán, en tu pecho hay una S como la de Superman". Y ahí tenemos, otra vez, a un Abascal nuevamente disfrazado de uno de los superhéroes más famosos de la historia.

Durante la canción también hay puyas para Herman Tretsch, Sánchez Dragó, Morante de la Puebla y "la madre que los parió", así como para Pablo Iglesias: "Escucha bien Pablenin, ¿sabes por qué? Porque llegó tu San Martín. (...) El coletas con la ETA que se quiete la careta. Santi coge la escopeta y sube en tu motocicleta".

Y acaba el rap haciendo también referencia a la polémica del partido en torno a la supresión de la Ley de Violencia de Género: "Mujer y hombre son lo mismo, ante la ley valen igual. No queríais feminismo, yo os lo traigo radical. Los traidores de la patria huyen todos asustados, tú eres nuestro rey Arturo y nosotros tus cruzados".