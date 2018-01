Rozalén compone para Amaia la canción favorita para ir a Eurovisión

Operación Triunfo acaba de repartir las canciones potencialmente eurovisivas a sus concursantes: la más celebrada por los espectadores ha sido la composición de la gran cantautora Rozalén para Amaia, llamada Al cantar. “Qué preciosidad. Si no me gustara, diría que me gusta, pero no estaría así. Te lo agradezco tanto”, le ha asegurado la favorita del programa a la compositora, con la naturalidad a la que tiene acostumbrado a su público. “Nosotras conectamos muy bien, tenemos algo ahí…”, ha sonreído Rozalén. EL ESPAÑOL ha confirmado, con expertos en el formato eurovisivo, que Amaia es la candidata perfecta para representar a España, tal y como refleja este artículo.

Abrazo entre Amaia y Rozalén, las favoritas para Eurovisión.

Arde, de Alba Reig (Sweet California), será para Aitana. Que nos sigan las luces, de Nil Moliner, para Alfred. Miriam interpretará Lejos de tu piel, de Steve Robson, Ina Wroldsen (con adaptación de Funambulista) y la canción de Ana Guerra será El remedio, de Nabález. David Otero -El Pescao y ex componente de El canto del loco- ha compuesto, junto a Funambulista, el tema Magia para el dúo Miriam y Agoney. Aitana y Ana interpretarán Chico malo, de Morgan y Will Simms (adaptada por Brisa Fenoy).

Uno de los momentos más esperados del directo ha sido la entrega de la canción del dúo Alfred y Amaia, a los que sus adeptos llaman Almaia. Tu canción, del compositor Raúl Gómez. “Está especialmente hecha para ellos. Cuenta un poco su historia”, ha asegurado la comentarista de la gala.