9 de 10

Filial nos lleva hasta la Rusia de la Perestroika, presentándonos a un escritor exiliado a sueldo de un medio ruso en suelo estadounidense, La Tercera Ola. Con el objetivo de realizar un reportaje, su visita a Washington acabará resultando en el encuentro con una amalgama de compatriotas liberales, zaristas, trotskista y demás que compondrán una filial del Kremlin en Estados Unidos. Una novela plagada de intrigas que explotarán con la visita de un antiguo amor.

Fulgencio Pimentel edita en nuestro país el último gran libro inédito de Serguéi Dovlátov en nuestro país, uno de los escritores rusos más influyentes de los últimos cincuenta años. Elogiado por The New Yorker por su humor y su estilo directo y antiliterario. Una novela que promete convertirse en una de las grandes sorpresas del año, aunque por ahora no cuenta con fecha concreta de edición, aunque será en el mes de noviembre.