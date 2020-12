4 de 12

Sanz es una autora que piensa a través de la lengua, una intelectual en pugna constante contra el amarillismo, contra el eslógan, contra la cultura del espectáculo. También -hay que decirlo- contra la filosofía de la revancha y del colmillo afilado que sólo sirve cuando sangra. Con este libro, pequeñas mujeres rojas (Anagrama), cierra su trilogía negra de Arturo Zarko tras Black, black, black y Un buen detective no se casa jamás. Aquí indaga en los desaparecidos del franquismo, en los feminicidios y en la violencia ejercida contra el cuerpo de las mujeres -entre otros abismos y pánicos- sin olvidar en ningún instante ser “profundamente literaria”, porque ella cree que el estilo es político. “Esto no es una novela sobre la Guerra Civil, o no sólo: es una novela que habla de ese ADN siniestro que se puede volver a reproducir en una sociedad futura y distópica… o incluso que puede volver a reproducirse en este momento, porque no hemos hecho bien nuestros deberes con la memoria”, contó a este periódico.