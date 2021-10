Almudena Grandes padece cáncer: "Estoy en las mejores manos, segura, confiada y fuerte"

La escritora Almudena Grandes ha hecho pública su enfermedad. "He tenido que escribir algunos artículos muy complicados a lo largo de mi vida. Ninguno como este". Así comenzaba este domingo su columna en El País Semanal, que dedica a explicar que padece cáncer.

Grandes, Premio Nacional de Narrativa y autora de 'Atlas de la geografía humana', 'El corazón helado' o 'La madre de Frankenstein' (el último de los publicados, en 2020), relata que "todo empezó hace más de uno año" con una revisión rutinaria en la que le fue disgnosticado "un tumor maligno" con "buen pronóstico".

Desde entonces, dice, la "acompaña" el cáncer y se encuentra "bien". Está "en las mejores manos, segura, confiada y fuerte", celebra. Sin embargo, dolida por contratiempos como la complicación intestinal que la mantuvo en el hospital e impidió compartir tiempo con sus lectores en la reciente Feria del Libro de Madrid.

Los supervivientes

Fue en ese momento, dice Grandes, cuando comprendió que su silencio "había tenido un precio" que a la "mucha gente" que la "quiere" le podría haber ahorrado la preocupación "explicando antes" qué le estaba ocurriendo. Así, pide disculpas tanto por el silencio como por las "ausencias futuras".

La escritora avanza que estará fuera del foco por un tiempo ("no devolveré mensajes, no contestaré llamadas, no daré noticias") y que después reaparecerá "tal vez con pelo, quizás sin pelo, con una melena rizada o con el peinado de mi querida Josefina Báquer, como la llamaba mi abuela", pero promete volver a sentarse en una caseta en el parque del Retiro para estar con sus lectores, a los que confirma que en este año difícil no ha dejado de escribir.

"Entre todos los personajes que existen, mis favoritos son los supervivientes", zanja Grandes en su "muy complicado" pero optimista artículo.

