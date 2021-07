La joya española que conquista Cannes y apunta a los Goya

Estamos malacostumbrados. Cada año, desde hace ya unos cuantos, una directora joven española llega con una joya que deja a todos con la boca abierta. Un talento nuevo a sumar a una cantera de realizadoras que ha encadenado ya cuatro victorias consecutivas al Goya a la Mejor dirección novel (Carla Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes y Pilar Palomero). El repóker se puede completar este año con Clara Roquet, que acaba de presentar en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes una joya con la que aspira a todo en la próxima temporada de premios. O debería.

Se llama Libertad, y es una mirada a la adolescencia pero desde un punto de vista diferente al que ya habíamos visto en otros filmes de ‘iniciación’. Aquí el objetivo se detienen en el mismo instante en el que Nora, una joven se da cuenta de su privilegio, de que es una hija burguesa y que cualquier relación personal está atravesada por conceptos cono la clase social o la raza. Ella es la hija de una familia catalana burguesa que veranea en una casa de verano mientras cuidan de la abuela.

Un verano que cambia cuando conoce a Libertad, la hija de la criada de la casa. Una persona “a la que quieren como una más”, como se encargan de repetir los miembros de la familia. Libertad descubre el mundo a Nora. La sexualidad, la rebeldía, las noches fuera, los escarceos… y algo más importante, su posición de privilegiada por la que nunca podrán estar al mismo nivel. “Mi madre le limpia el culo a tu madre para que nadie lo haga”, le espeta dejando claro que son relaciones ficticias. Relaciones de poder.

Sorprende la finura del guion de Clara Roquet -ya había demostrado su talento escribiendo para Marqués-Marcet o Jaime Rosales, que no subraya nunca. Ni en lo narrativo ni en lo visual. Una historia de amistad llena de capas sociales y políticas que avanza con paso firme hasta un final tan hermoso como desolador -ese “Nos vemos” tan real que duele-. Libertad se redondea con un trabajo actoral perfecto de sus dos jóvenes protagonistas (Nicolle García y María Morera) y de Nora Navas, perfecta como siempre como la madre de Nora.

La directora no ha podido presenciar el éxito que ha tenido el filme en su presentación en Cannes. Clara Roquet dio positivo por covid y se encuentra a la espera de poder venir en unos días -PCR negativa mediante-. “El covid me odia”, dice con humor recordando que el filme iba a presentarse en la edición del año pasado que se tuvo que cancelar por la llegada de la pandemia y que ahora, un año después, le ha tocado ella la mala suerte. Pero más allá de eso reconoce que lo está viviendo “con una ilusión tremenda” y consciente de que “esto significa que tu ópera prima va a llegar a mucha más gente”.

El tema de las cuidadoras del hogar genera incomodidad en una sociedad burguesa progresista, y nos la genera porque debe ser incómodo, o porque al menos debería serlo

Para ella el filme habla de un momento concreto, “en el que uno se da cuenta del propio privilegio”. “Cuando eres niño no te das cuenta. El mundo es como es y supones que es así para todos, pero hay un momento en el que te das cuenta de que no es así, y en el cine hablamos desde un lugar de una persona privilegiada, y por eso creo que es interesante hacer la crítica desde el privilegio pero también desde la empatía. Sin que haya buenos y malos, pero me parecía muy interesante ese instante en el que asumes ese propio privilegio a través de mirar a otro”, cuenta Clara Roquet a EL ESPAÑOL.

En ese sentido entronca con obras como Roma o Una segunda madre, en la que sus directores realizan un ajuste de cuentas con su pasado, o como dice Clara Roquet con seguridad: “lo puedes llamara culpa, directamente”. “Creo que se trata de un ejercicio de empatía, de hablar desde tu posición en el mundo asumiendo ese privilegio, y eso viene con una cierta culpa. Esta película se llama Libertad porque creo que un tema central es si alguien puede ser realmente libre si no tiene los medios para disponer de su propio tiempo”, añade.

Un tema que está muy en discusión, el de las cuidadores del hogar, que como apunta la directora, “es un tema que en una sociedad burguesa progresista genera incomodidad, y nos la genera porque debe ser incómodo, o porque al menos debería serlo, porque estás delegando el cuidado de una persona en otra persona porque tienes medios para tener su tiempo, pero esa persona puede que no pueda cuidar a su familia porque cuida a la tuya. Hay una contradicción y una incomodidad muy grande, y esa incomodidad es muy cinematográfica”.

Clara Roquet en el rodaje de 'Libertad'. Avalon

El otro tema es la adolescencia, ese momento “de creación de la identidad propia, a veces en oposición de la que heredamos de nuestras familias, y en esa identidad que heredamos está la identidad de clase que me interesaba explorar en la película. Además me interesa la intensidad con la que se vive todo, los amores, los momentos de rebeldía… Nunca volveremos a ese momento y creo que por eso de alguna forma lo intentamos recuperar y por eso los cineastas hablamos de ella”.

Un filme que reivindica “el clasicismo” en su estilo visual y que bebe del cine de “Víctor Erice, Bergman y Lucrecia Martel, que creo que es una referencia obvia, aunque he intentado apartarme de referentes porque creo que la película debe mandar, pero me gusta mucho el cine clásico y contar una historia en la que la cámara está al servicio de la historia y no al revés”.

El futuro de Roquet, de momento, pasa por seguir escribiendo guiones. Reivindica su labor de escritora, y tomará la cámara cuando crea que ella es la mejor directora posible para lo que escriba. En lo que tampoco quiere pensar mucho es en una posible nominación al Goya, aunque si llega sí que tiene claro una cosa: “ojalá, y esa vez ya no voy a tener covid”.