Bob Odenkirk, de 'Better Call Saul' a héroe de acción a los 58 años: “Como actor era un reto”

Hay actores que siempre quedarán marcados por un personaje. Ese que te da a conocer al gran público, que te conecta con millones de personas. Para Bob Odenkirk ese personaje es el Saul Goodman que comenzó sus andanzas en Breaking Bad y que se ganó su propia serie. Un personaje que era un caramelo para cualquier actor, pero que él llevó a su cima más alta. Odenkirk demostró que merecía un hueco en un mundo lleno de actores cortados por el mismo patrón.

De repente, las series se abrían de nuevo para un actor que, aunque muchos no lo sepan, empezó como guionista (y actor) de los mejores programas de humor de la televisión. Escribió más de 120 programas del Saturday Night Live, más de 200 del show de Conan O’Brien y estuvo en los inicios como cómicos en televisión de estrellas como Ben Stiller. Por si fuera poco, también creó la comedia de culto de sketches de humor Mr. Show with Bob and David, con la que ganó un premio Emmy.

A pesar de todo ello, la fama se la ha dado Saul Goodman, y él la está aprovechando. Con su propia productora ha empezado a levantar los proyectos que le apetecen, y a sus casi 60 años le ha dado por convertirse en un héroe de acción imposible en Nadie, que se estrena este viernes tras triunfar en la taquilla de EEUU. Lo hace junto a los productores de una de las sagas que han dado brío al género en los últimos años, la de John Wick. Se convierte en un hombre que no responde al arquetipo de la ‘masculinidad’ que la sociedad demanda. No busca el enfrentamiento, no discute. Sus compañeros le insultan. Lo que el Fary calificaría de un ‘hombre blandengue’ en aquellas infames y machistas declaraciones en televisión. Un incidente en su casa sacará su lado más oscuro y desatará a este don nadie.

Bob Odenkirk en 'Nadie'.

Una vuelta de tuerca al héroe de acción, ahora un padre de familia en un mundo donde los hombres si no son violentos son señalados. Pero no nos engañemos, tras esa capa lo que hay es una película con unas escenas de acción imposibles, unas coreografías que dejan con la boca abierta y todo lo que buscan los fans del género. Odenkirk ha decidido producir él mismo e interpretar este filme porque le gusta complicarse la vida.

“Fue un reto físico, pero también de interpretación en muchos sentidos. Yo empecé haciendo comedia en sketches, y hacer una película de acción es como el mundo puesto a eso. Siempre tienes que estar muy serio, el personaje es una persona que nunca se ríe, y aunque haya risas en Nadie y te haga reír, el personaje se toma demasiado en serio y esta muy lejos de la comedia donde yo empecé, y como actor en Better call Saul el personaje es un ser humano dividido en muchos trozos, compuesto de muchas piezas y en una película de acción tienes que tener una energía singular. Es algo tan diferente... y me gustan mucho los retos, pero especialmente a la edad de 58 años, hacer algo que sea diferente”, cuenta el actor a EL ESPAÑOL.

Otro tipo de hombres y de héroes, algo que Bob Odenkirk no se atreve a calificar como “importante”, pero sí tiene claro que “es guay y diferente”. “No tenía claro si podría hacer las escenas de pelea, pero quería hacerlas, y he estado entrenando dos años porque quería. Todo el mundo tiene un lado en el que quiere hacer justicia y arreglar el mundo con su energía y eso no se puede en la realidad, pero en las películas creemos que sí, y por eso nos gustan las películas de acción y las de superhéroes, porque ves a gente trabajando para vencer al mal, y eso es una fantasía”, añade.

Para la productora de la película, Kelly McCormick, responsable de la revitalización que ha sufrido el cine de acción con películas como la saga John Wick, vivimos algo parecido a una edad de oro del género. “Creo, honestamente, que hay productos mucho más variados, porque antes parecía que las cosas que funcionaban se arriagaban, como las películas de Jason Statham para Lionsgante, que a la gente le encantaban, luego el cine de superhéroes cada vez más grande y ahora estamos reviviendo otras cosas gracias al éxito de John Wick y estamos explorando las fronteras del cine de acción y llegando a nuevos sitios”, explica a este medio.

Nadie era la oportunidad de poner en el centro a otro tipo de héroe de acción, porque “precisamente queremos hacer cosas diferentes, cosas que no esperas, que este tipo no sea el héroe que esperas para este viaje, y Bob era perfecto para eso, porque conectaba con el público y ver lo que ha logrado es parte de lo especial de esta película”. Una opinión que comparte su compañera de reparto, Connie Nielsen, que cree que el atractivo es que Odenkirk “no parece un héroe, no es Tom Cruise ni Keanu Reeves, sino un tipo normal, y eso hace que conectemos con él”.