El 'ataque' de Fernando Simón al cine y al teatro cabrea al sector: "La cultura es segura"

Cada palabra de Fernando Simón se somete a escrutinio. Todo se analiza y todo el mundo se posiciona. Es la máxima autoridad en España sobre el coronavirus, y sus opiniones son fundamentales en la toma de medidas. Por ello, las palabras que dijo el director del CCAES cuando fue preguntado por qué otros países están cerrando cines y teatros -y también en Barcelona, donde la Generalitat lo hará durante dos semanas- han sido recibidas como un ataque.

"Es por los riesgos asociados a las entradas y salidas de esos espectáculos y al postcine y posteatro. La gente, una vez que va al teatro o al cine, no se recoge directamente en casa, sino que se juntan y se van a los bares y eso interesa no favorecerlo", dijo Simón. Este corte se viralizó rápidamente encontrando la oposición de todo el sector que recordó el lema de todos estos meses: "La cultura es segura".

Es cierto que Simón había pedido justo antes que "no podemos estigmatizar o culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas muy bien y donde no se ha detectado prácticamente ningún riesgo específico de transmisión concreta", pero también dejó claro que no se descarta ninguna medida.

Sala de cine con distancia de seguridad y mascarilla. GTRES

"Esto no quiere decir que algún momento no tenga que hacerse, pero ahora tal y como vamos en España quizás no vaya a mejorar la transmisión sustancialmente, y lo que hay es que aplicar las medidas que se están aplicando, bien. No hay que aplicar siempre medidas de forma reactiva a lo que hagan y digan otros países", zanjó.

A pesar de ello el sector se vio señalado, y justo en un momento donde las industrias culturales agonizan. Varios cines ya han tenido que cerrar, y muchos ven con preocupación un futuro en el que los grandes estrenos no llegan y hay que convencer a lagenre de que las salas de cine y teatro son lugares seguros.

De hecho, desde el propio ministerio se ha hecho una campaña en los últimos meses con esta finalidad, y hace poco salía un informe en el que quedaba claro que en las actividades culturales solo se ha producido un brote de 8.488 detectados y que este no había sido en una sala cine, según datos del Ministerio de Sanidad.

Muchas salas de cine aprovechaban la red social para recordar estos datos tras la declaración de Simón, que incendió Twitter provocando muchos mensajes de la industria en contra. El actor Rubén Ochandiano declaraba en su cuenta que no daba crédito. crédito. "Este señor dice que el peligro de los teatros/cines es el ocio posterior, y no se da cuenta del escupitajo en la cara que supone eso para el sector de la Cultura?! Intolerable, no juegue con nuestro pan", escribía.

Su compañero Pepe Ocio mostraba que las declaraciones de Simón podían ser "perjudiciales para nuestro sector" y recordaba que "en los teatros, la salida se hace en orden y por filas, de manera ordenada y con todas las medidas de seguridad", además cuestionaba: "¿Cómo puede haber "post cine o teatro", si hay un toque de queda?".

También muchos periodistas del sector, responsables de salas de exhibición y de empresas de distribución han manifestado que esas declaraciones pueden señalar al sector para que se tomen medidas.