El cine español sigue en racha: arrasa en taquilla por cuarto año consecutivo

El año empezó mal para el cine español. En el primer trimestre no encontró ningún éxito y con los datos ofrecidos en el Festival de Málaga los augurios no eran buenos, un 5% menos de cuota de pantalla y sin ningún pelotazo a la vista. 2017 no tenía un Bayona para salvar los muebles, pero al final nuestra industria ha demostrado otra vez que se ha reconciliado con ese público que durante años le dio la espalda. Por cuarta vez consecutiva -y cuarta vez en toda la historia desde que se recopilan los datos de taquilla- nuestras películas superarán los 100 millones de euros de recaudación.

Según los datos de la web del Ministerio de Cultura a día 17 de diciembre, el cine español ya sumaba 95,6 millones, por lo que tras los datos del pasado fin de semana, los festivos, y los buenos resultados de los diarios por las vacaciones navideñas, los 100 son ya una realidad. Según Elblogdelcineespañol a día 21 ya alcanzaba los 98,7. Por lo que tras el día de Navidad y el resto de jornadas -en las que sólo Perfectos Desconocidos ha amasado otro millón de euros- el reto se logra con seguridad. El éxito sobre la bocina del filme de Álex de la Iglesia ha sido fundamental para lograrlo.

Tadeo Jones estrena su segunda aventura.

Hasta hace cuatro años era casi impensable llegar a esa cifra, pero Ocho apellidos vascos lo cambió todo. Desde entonces siempre se ha superado esa cantidad que ya es una barrera moral que separa el éxito de la decepción. Algo que como lo calificaba el presidente de FAPAE el año pasado muestra un futuro optimista. “Creo que lo mejor de todo es la tendencia, porque es muy importante que haya variedad de películas, no que sólo haya una película que haga muchísimo”, decía entonces Ramón Colom.

El cine español ha pisado el acelerador desde finales de agosto. Fue entonces cuando Tadeo Jones 2 empezó a arrasar con todo. La película animada ha terminado amasando casi 18 millones de euros, igual que su predecesora y ha hecho más espectadores al haber coincidido con una Fiesta del Cine. Los cuatro primeros puestos de las más vistas pertenecen a Telecinco Cinema, que hace pleno con sus estrenos. Después de Tadeo se sitúa Perfectos Desconocidos, que ya roza los 10 millones y va camino de alcanzar los 15 que la colocarían entre las veinte más exitosas del cine español. Tras ellas estarían la comedia Es por tu bien, con casi 10 millones y El secreto de Marrowbone, a la que un gran boca a boca ha hecho superar los 7 millones.

Después de los pelotazos de Telecinco se sitúan dos comedias de Atresmedia. Son el género que mejor le funciona y lo demuestran Toc Toc y Señor dame paciencia, que superan los seis millones de euros. Dos thrillers de la filial cinematográfica de la cadena ocupan la séptima y la octava posición: Contratiempo -la película más taquillera fuera de nuestras fronteras- y El guardián invisible de la que ya se ha dado luz verde para rodar sus dos secuelas.

Toc Toc, uno de los éxitos del año.

En 2017 se ha vivido un récord histórico, colar siete películas entre las diez más vistas un fin de semana, y también se ha visto que muchas películas pequeñas encontraban su hueco. Seis películas han superado el millón de espectadores, otras tres están por encima de los tres millones de euros de recaudación, cuatro superaban los dos millones, y otras siete rebasaban el millón de euros (con mención especial para Verano 1993, sacada en pocas salas y sin ningún apoyo pero a la que el boca a boca convirtió en la joya que había que ver).

Lo que este curso no se ha podido lograr es que el filme más visto del año sea español, algo que también había ocurrido los tres años pasados (Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes y Un monstruo viene a verme). Tadeo Jones no ha podido con La Bella y la Bestia ni con Gru 3. También se espera que Los últimos Jedi se coloque como en lo más alto del ránking.

Lejos queda aquel 2013 en el que ni se llegó a los 70 millones de euros, y eso que en el acumulado ayudó que Fast and Furious 6 y Mama fueron consideradas españolas, porque si no la debacle hubiera sido mucho peor. Ahora falta confirmar por quinta vez que esto no es sólo una moda pasajera. 2018 pinta bien, superproducciones como Superlópez, Yucatán o La sombra de la ley tienen todo a favor para convencer a un espectador que cada vez dice menos eso de: ‘no parece española’.