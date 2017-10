Fernando Trueba: “Cómo me voy a avergonzar de ser Español”.

La Academia de Cine de España ha vivido un encuentro de lujo con la de Hollywood. Un cóctel en el que las dos industrias se han puesto en contacto, han compartido experiencias, pero en la que Cataluña ha acabado robando todos los focos. Los asistentes, directores y actores de nuestra industria, no han evitado mojarse en una de las semanas políticamente más agitadas de los últimos años.

Uno de los que lo han hecho con contundencia ha sido Fernando Trueba, que ha vuelto a defenderse de las palabras de su discurso al ganar el Premio Nacional de Cinematografía y ha asegurado que se siente orgulloso de ser español. "¡Cómo me voy a avergonzar!", ha dicho mientras ha pedido que no se manipule y la esperanza de que este conflicto se solucione. "Quiero mucho a Cataluña y me gustaría que la situación se arreglara", ha asegurado Trueba, según recogió EFE, que ha puntualizado que "creo en la ciudadanía, no en la identidad".

Álex de la Iglesia, Paz Vega, Rossy de Palma y Juan Antonio Bayona, entre otros, también han acudido al cóctel. Todos ellos han coincidido en la importancia de estrechar lazos entre la industria cinematográfica de ambos países y en la necesidad de que el cine español gane visibilidad en Estados Unidos. "Es la primera vez que la Academia de Hollywood viene a España, es un momento histórico que no había pasado", ha apuntado la actriz Assumpta Serna, que considera que el cine español puede "aprender mucho de una industria que es la primera del mundo".

El acto de hoy, en palabras del actor Miguel Ángel Muñoz, también es la muestra de que "la academia más importante de cine se fija en lo mejor de España" y, según la actriz Paz Vega, es el reflejo de que Hollywood quiere saber "lo que se cuece aquí". "Es algo que habíamos pedido desde hacía bastante, tenemos buena relación con otras academias, pero la de Hollywood no había estado en España. Ellos hacen celebraciones anuales normalmente en ciudades como Londres, ahora hemos pedido que sea aquí y nos han hecho caso", ha declarado el cineasta Álex de la Iglesia.

"Creo que las películas españolas son muy populares en Estados Unidos, pero me encantaría que tuvieran más distribución allí. Quizá sea solo una cuestión de entrar en el mercado porque los españoles hacéis filmes maravillosos todos los años", ha subrayado John Bailey, presidente de la Academia de Hollywood durante el encuentro, celebrado en el Casino de Madrid.

También ha asistido a la celebración Dawn Hudson, CEO de esa misma institución, que ha recordado que España "ha ganado muchos Óscar de la Academia, ya sea en la categoría extranjera o fuera de ella". "La academia es una entidad internacional, aunque la sede esté en Los Ángeles, y apoyamos a los artistas y las películas de todo el mundo; por eso estamos aquí", ha añadido.

Como principal representante de la industria cinematográfica española, Yvonne Blake -presidenta de la Academia de Cine de España- ha recalcado la intención de "internacionalizar la Academia" y su deseo de trabajar de manera coordinada con Hollywood para "ayudar a los jóvenes cineastas".

Para el también director David Trueba, "Hollywood es un lugar muy cerrado al que solo le interesa Hollywood", aunque opina que "el margen de libertad" que tienen los creadores en el cine español y europeo sí que les interesa. Entre los asistentes al festejo que estaban confirmados, pero que finalmente no han acudido se encuentran el director Pedro Almodóvar y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

En lugar de este último y como representante político ha asistido Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura, quien ha enfatizado el interés del gobierno por impulsar el "talento español". "Estamos para ayudar a los cineastas", ha precisado Benzo, que ha evitado hacer declaraciones sobre la situación actual de Cataluña y el debate ligado al 1-O, como también ha hecho la cineasta catalana Isabel Coixet.