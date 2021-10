Rozalén, Premio Nacional de Músicas Actuales por su compromiso feminista y social

El jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales 2021 ha propuesto la concesión de este galardón a la cantautora y compositora María de los Ángeles 'Rozalén'. Su "calidad artística y su trabajo como compositora e intérprete" han sido premiados en el marco de la actualización de la canción de autor, hacia una estética y registro cercana al pop rock según una nota de prensa emitida por el Ministerio de Cultura y Deporte.

El jurado ha destacado de su trayectoria "la sensibilidad y compromiso la accesibilidad y la inclusión social". Rasgos todos que se materializan en su último álbum El árbol y el bosque. Este premio, que concede anualmente el Ministerio y que está dotado con 30.000 euros.

María de los Ángeles Rozalén Ortuño nació en Letur, Albacete, en 1986. Su andadura en la música comenzó en la infancia, formando parte desde los siete años de la rondalla del barrio de Fátima de Albacete como instrumentista de guitarra y bandurria, también cantó en coros del Colegio Santo Ángel de la Guarda y la Iglesia de Fátima de Albacete. Desde los 14 años empezó a componer sus propias canciones y a los 16 dio su primer concierto en el festival Operación Bocata de Albacete.

En 2011 decidió trasladarse a Madrid para continuar sus estudios de psicología, iniciados en Murcia años antes, especializándose en musicoterapia en la capital. Los míticos locales de El Rincón del Arte Nuevo y Libertad 8 vieron sus primeros pasos como cantautora, allí conoció al productor Ismael Guijarro, con quien grabó su primer disco. Al poco tiempo Sony Music la fichó y entró a formar parte de la agencia RLM.

Su activismo y compromiso social con la inclusión le ha llevado a trabajar con enfermos de Párkisnon y colectivos marginados. En todos sus conciertos dispone de traducción a la lengua de signos, derribando barreras entre su arte y su público. La intérprete Beatriz Romero se ha convertido en un elemento inseparable de sus actuaciones.

En una entrevista para EL ESPAÑOL se posicionaba con la lucha feminista: "Cuando me pregunten '¿eres feminista?', tengo que decir: 'Claro, ¿¡tú no!?'", añadiendo: "Se nos siguen exigiendo muchas cosas a las mujeres que a los hombres no, y siguen asesinando a mujeres. Es un problema gordo". Un mundo marcado por el estigma patriarcal contra el que la artista ha tenido que luchar desde el principio: "A mí al principio, cuando empecé en la música, me hacían comentarios del tipo: '¿Perdona? Eres una tía normal y corriente. No eres ningún pibonazo'".

Su primer disco, Con derecho a…, colocó a la artista en el foco mediático gracias a su primer single 80 veces. Desde entonces ha participado en bandas sonoras, conseguido números uno de ventas, reediciones y recopilatorios. Un trabajo incansable que ahora reconoce el Ministerio de Cultura y Deporte con este galardón. Actualmente se encuentra de gira con El árbol y el bosque, su cuarto disco de estudio.

Rozalén ha recibido importantes reconocimientos como cuatro Discos de Oro, dos de Platino, un Goya a la Mejor Canción Original por «Que no, que no», compuesta para la película La boda de Rosa; tres nominaciones a los Latin Grammy y la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha.

