Raphael será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía este 28F: "Es un artista de talla mundial"

El cantante Rafael Martos, más conocido como Raphael, será distinguido como Hijo Predilecto de Andalucía con motivo de la celebración, el próximo domingo, del 28 de Febrero, Día de Andalucía.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su cuenta en Twitter: "Es para mí un honor anunciar que Raphael, linarense y andaluz de talla mundial que cumple 60 años de carrera, será distinguido este año como Hijo Predilecto de Andalucía. Mi felicitación por este merecido reconocimiento". Nacido en Linares (Jaén) en el año 1943, ya fue distinguido con la Medalla de Andalucía en el año 2007.

Raphael ha agradecido su nombramiento por esta misma vía. En su cuenta de Twitter, ha mostrado su felicidad: "Los que me conocéis sabéis lo que significa para mí este nombramiento. No puedo estar más feliz y no me puede hacer más ilusión. Además, coincidiendo con mis 60 años en la música".

Los que me conocéis sabéis lo que significa para mi este nombramiento. No puedo estar más feliz y no me puede hacer más ilusión! Y además, coincidiendo con mis 60 años en la música. Gracias mi #Andalucía del alma! Espero estar a la altura de ser tu Hijo Predilecto.

Os quiero! pic.twitter.com/bLFBptM80B — 𝗥𝗔𝗣𝗛𝗔𝗘𝗟 (@RAPHAELartista) February 22, 2021

"¡Gracias mi Andalucía del alma! Espero estar a la altura de ser tu Hijo Predilecto. ¡Os quiero!", ha subrayado el cantante jienense.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará este martes la concesión de este título de Hijo Predilecto en su habitual reunión semanal y de las medallas de Andalucía. En esta ocasión, se celebrará de manera excepcional en la localidad malagueña de Ronda, y no en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Las medallas

Estas medallas están enfocadas en los ámbitos de las Ciencias Sociales y las Letras, las Artes, el Deporte, la Solidaridad y la Concordia, la Economía y la Empresa, la Investigación, la Ciencia y la Salud, la Proyección de Andalucía, el Mérito Medioambiental y los Valores Humanos. Además, también concede la Medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo.

A su vez, con la reciente modificación del Decreto 221/2020, la Junta ha creado una nueva categoría de distinción honorífica de carácter extraordinario, la Medalla de Honor de Andalucía.

Su concesión excepcional reconocerá a aquella persona física o jurídica, grupo o entidad, de gran relevancia en agradecimiento a su vinculación con Andalucía y como reconocimiento a los valores dimanantes de su trayectoria vital. En su primera edición, este galardón ha recaído en el rey Felipe VI.