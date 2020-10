Amazon estrenará una serie sobre Amancio Ortega: de sus "orígenes humildes" al 'pelotazo'

Amazon Prime Video ha anunciado hoy su próximo proyecto de ficción: una serie aún sin título basada en la biografía de Amancio Ortega escrita por Covadonga O'Shea. Comenzará a producirse en España próximamente de la mano de Ficción Producciones.

La adaptación permanecerá fiel a la biografía que, a través de conversaciones con el propio Amancio y miembros de su círculo más cercano, relata el recorrido del empresario gallego desde sus orígenes más humildes, hasta la creación de Inditex. Su trama, desarrollada en 8 episodios, pondrá en valor la vida de un personaje cuya visión ha revolucionado la industria de la moda y que se ha convertido en un referente para España y para las escuelas de negocios del mundo entero.

Su "arduo trabajo"

“Amancio Ortega es sin duda el empresario español más reconocido internacionalmente y una figura clave en el éxito de la moda española a nivel mundial con una historia personal increíble”, declaró Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, Spain. “Queremos que los miembros Prime descubran no solo su arduo trabajo para conseguir su gran éxito empresarial, sino también su lado más humano y menos conocido”.

“Hace 6 años que perseguimos como productores y gallegos el llevar a la pantalla la historia de un hombre sencillo dotado de aquello que solo tienen unos pocos. Como él mismo dice en el libro de Covadonga: ‘No he estado solo en esto y no merezco ningún reconocimiento más que el del trabajo y la fortuna de haberme rodeado de los mejores’”, dijo Mamen Quintas, productora ejecutiva de la serie.

“Esto es lo que contaremos en esta producción, su periplo desde que tiene apenas 12 años hasta pasados los 70 con fascinantes compañeros de viaje que nos descubrirán el incansable camino del éxito. Veremos una Coruña de posguerra a la que Amancio aspira aportar luz y alegría a través de la moda, democratizar el buen vestir y darle a las mujeres de la época la posibilidad de vestir bien en su deseo de incorporación al trabajo y a la vida social. Esta serie era una necesidad y ahora más que nunca”.

El guion de Sinde

Producida por Ficción Producciones, con la participación de Radio Televisión de Galicia, y de FORTA, y con un guion escrito por la ganadora del Goya Ángeles Gonzalez-Sinde junto con Marisol Ferrer, Mercedes Cruz y Daniela Fejerman, el proyecto se encuentra en fase de preproducción y tiene previsto comenzar su grabación en los próximos meses en diversas localizaciones, entre ellas A Coruña, Barcelona, Nueva York, París y Lisboa. Norberto López-Amado (El tiempo entre costuras, Hernán, 3Caminos) será el director de esta producción que podrá verse en exclusiva en Amazon Prime Video.