Aramburu critica el cartel de 'Patria' pero salva la serie: "Pierde de vista el dolor de las víctimas"

Fernando Aramburu, autor de la célebre Patria, ha contestado a las críticas sobre el cartel de la adaptación de su novela en formato serie de HBO: lo acusan de "equidistante", de ser un "insulto a las víctimas" y de "comparar a víctimas y verdugos". El escritor ha lanzado un texto en Déjate de rosas, su blog, donde sostiene lo siguiente: "El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto. A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie", aclara.

Y continúa: "Hay en dichos capítulos una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes".

"Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras. También quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron", explica.

Defiende entonces a la serie puntualizando que este cartel no le parece suficiente para juzgar todo el producto, "por más que incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios", apostilla. Recuerda que "no comparte" esta "estrategia de márquetin" porque "incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace".

En cuanto salió el cartel, las críticas no se hicieron esperar: "Unos muertos y otros vivos, si hacemos historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos #asco", ha escrito Andrea Levy. "Cartel patrocinado por EHBildu y el PNV", ha acusado desde Vox Macarena Olonoa. El ex jugador de baloncesto, Alfonso Reyes, también se ha sumado a las críticas: "El asqueroso tufillo de la equidistancia". Y Jorge Bustos, jefe de Opinión de El Mundo: "Esperaremos a verla. Pero la equidistancia moral del cartel no puede ser más desalentadora".

Otros usuarios han opinado en la misma línea: "El concepto está clarísimo. Eso es lo que lo hace vomitivo". "El de la derecha es el asesino del de la izquierda. No fuera a dar la sensación de que HBO quiere equiparar como víctimas a asesinos y asesinados. Un cartel despreciable", decía otro. "Asco de equidistancia. Asco de blanqueamiento de los terroristas. Imagino que Aramburu estará poco contento con este cartel". "Este cartel es un insulto a las víctimas de ETA. Es simplemente inmoral". Opinen ustedes mismos.