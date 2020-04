"Cuando la cuarentena termine, sabes que me debes un polvo": el nuevo temazo de Bad Bunny

"Yo que te quería ver, pero no se va a poder... toca quedarme en casa", canta Bad Bunny en su nuevo tema llamado En casita, grabado con las notas de voz del móvil desde su encierro.

"El sol ya se escondió, y el día nunca empezó (...) Ahora despierto hasta las seis, tó el día jugando a la Play, se acabó la leche, diablo (...) no quiero morir, tampoco romper la ley, pero estar metío aquí hasta mayo 16... está cabrón, está cabrón ser yo, en la fila un viejito se desmayó, quiero que el virus se vaya como Roselló", lanza, en referencia al gobernador de Puerto Rico que dimitió por el escándalo de sus chats homófobos y misóginos.

"No tengo autotune y lo quiero usar, el concierto tuve que cancelar", continúa, y sigue cantando con su pareja, Gabriela Berlingeri, con quien está compartiendo la cuarentena. "Cuando todo esto termine, sabes que me debes un pol-vo; cuando la cuarentena termine, sabes que me debes un pol-vo".