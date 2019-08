Nintendo Switch, a lo Unamuno, en busca de la renovación

Otro ejemplo de la renovación es ese 'remake' de The Legend of Zelda: Link's Awakening que sale al mercado una semana más tarde. Uno de los juegos más de culto de la saga permitirácon un nuevo estilo artístico. Esta recreación promete ser una mirada al pasado y a la tradición de la compañía bajo un nuevo enfoque.

Las aventuras de Link no son ajenas a esos cambios en su apartado visual. El inconformismo propio de la saga ha dejado juegos con estéticas tan diferentes como The Wind Waker o Breath of the Wild. Un carrusel de cambios y regeneraciones que no cesa. Precisamente el que fue el mejor juego del año 2018 dio un vuelco a las mecánicas propias de la franquicia sabiendo mantener la esencia.

Esos mismos cambios se le han pedido a otra de las banderas de Nintendo, Pokémon. Cada nueva generación de los juegos desarrollados por Game Freak incluye novedades como parte de una lucha interna entre la nostalgia y la evolución. Para Pokémon Espada y Escudo se espera que este salto sea el mayor visto hasta la fecha.

Ambos juegos, fechados para el 20 de noviembre, incluirán el Área Silvestre, una zona abierta en la que encontrarse con los Pokémon en el entorno antes de enfrentarlos. Una novedad muy esperada y demandada que no eliminará los encuentros aleatorios en otras zonas. Game Freak encontró el camino del medio intentando contentar a todos.