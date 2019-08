Pablo Iglesias contradice a Podemos Bilbao: “Es vergonzoso que le prohíban actuar”

Le quedaban pocas horas al viernes cuando Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, se ha pronunciado sobre el veto a C. Tangana en las fiestas de Bilbao. Y lo ha hecho de manera rotunda, clara: “No me gusta C. Tangana, pero me parece vergonzoso que le prohíban actuar”. El presidente de la formación ha contradicho frontalmente la decisión de su delegación en la capital vizcaína, que fue la promotora de la cancelación del artista.

“El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura”, ha indicado Iglesias. Enfrente, la postura de Elkarrekin Podemos: su filial bilbaína apuntaba que “aunque respeta la libertad de expresión, critica de forma tajante las letras musicales que son descaradamente machistas, sexistas, homófobas o racistas”.

Pablo Iglesias no se ha quedado ahí en su defensa pública del trapero, quien votó a Podemos en las últimas elecciones generales, tal y como él mismo confesó. El líder de Unidas Podemos ha rescatado un tema de uno de sus grupos de cabecera, Los Chikos del Maíz, en el que los raperos le lanzaban un beef —que es como se denomina en la jerga rapera a la reyerta entre dos integrantes del género, en la que uno de ellos insulta o critica, intentando desprestigiarle o ridiculizarle— a C. Tangana.