Joaquín Sabina se rinde a Kichi y le dedica un poema: "Es mi Sur, mi inspiración, mi alcalde"

Joaquín Sabina ha dedicado un soneto a Kichi, su "querido alcalde" de Cádiz, para felicitarle por sus resultados electorales, a la vez que le pedía disculpas: parece ser que le había prometido unos versillos para su campaña, pero el cantautor los extravió. "Afortunadamente, no te han hecho ninguna falta", ha guiñado el poeta. "Estoy emocionado por la maravillosa votación que te han mandado los gaditanos, y he tratado de reconstruirlos, no han salido igual, pero quiero mandártelos", ha insistido. Aquí su dedicatoria:

"Kichi mima su Viña y su Caleta

como quien barre el patio de su casa;

le toma la tensión a lo que pasa en cada bar

en cada plazoleta.

Acabar con el paro es una meta mayor

que cobrar multas, IBI, tasas,

o enfrentarse al burócrata que atrasa

los relojes del alma del poeta.

Trabaja noche y día, sin horario

como un vecino más,

y al vecindario le da su rojo corazón de balde.

Cádiz es su pasión y su princesa

su carnaval, su gente, su Teresa,

Kichi es mi sur, mi inspiración, mi alcalde".