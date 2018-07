El creador de Kingdom Hearts: "Me costó diez años tener a los personajes de Pixar en mi juego"

¿Habrá más personajes jugables?

Habrá un momento en el juego que debido al argumento permitirá controlar a otro personaje. No puedo decir quién pero estará. No puedes cambiar de personaje, pero por la historia por lo que no puedo profundizar para no hacer 'spoiler.' Esa persona no tendrá tantas habilidades como Sora por lo que no será lo mismo pero no cambiarán los controles.