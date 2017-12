El año en que salieron mal las fotos

Prietas las filas. El corporativismo masculino no se ha movido ni un milímetro. Alineados al frente, inmóviles como estatuas, inamovibles como cacatúas. Y no es cuestión de edad. Tercos en su postura, los hombres de la cultura se abrazan a su posición de privilegio, que mantienen negándose a la justicia, la naturaleza y hasta la Constitución.

Prietas las filas contra los méritos para perpetuar una fortuna amasada en testosterona. Los sabios cipotudos se reúnen y se ríen. Se mofan en comandilla para ver quién tiene más largo el ego. Montan, proclaman y programan festivales entre amigos y conocidos, cuyo mayor mérito es su cipote. Hacen de la diversidad cultural un redil cipotudo con derecho de admisión. Y lo llaman columnismo y Academia, lo llaman como quieren hasta que se les llama la atención y entonces, alguna vez, rectifican y recurren a la cuota que les salva la conciencia.

Insistir en desenfocar la foto para hacer desaparecer su traición no hace más que poner en evidencia su resistencia a pasar a un segundo plano. A enfrentarse a la realidad: que la homocracia apesta. Y este año ha sido escandalosa, más que antes porque ya se nos hace insoportable. Es lamentable descubrirles intentando esconde a la mujer y al mérito, aprovecharse de la oportunidad que ellos mismos se otorgan, una y otra vez.

Enfocar la foto depende de quienes tienen la herramienta: si te ofrecen la cámara es porque saben que seguirás desenfocando. Que cumplirás con el primer mandamiento cipotudo. Ya saben, el derecho de admisión a la mujer. Hasta que ellos, los elegidos, no se impongan a lo previsible, no se rebelen contra sus réditos, no quieran más glorias, ni más orgullos, ni más foco, hasta que no sean honestos y generosos y enfoquen la realidad e incluyan en el encuadre a quienes se lo merecen y no sólo a quienes prevariquen, seguiremos siendo testigos de su irrealidad. Y lo que es peor, de un cuento pervertido del que nos hacen partícipes.

En la cultura de 2017 hemos vuelto a tragarnos sus cláusulas en festivales literarios, en academias, en instituciones, en patronatos, en jurados, en todas las cúpulas que organizan la homocracia y desenfocan a su antojo. Pero este año también hemos entendido que tenemos un motivo para la bilis y la denuncia, una razón para entrar en razón. Para el boicot.

En la literatura y el periodismo

La revolución estalló en septiembre, cuando el II Congreso Capital del Columnismo -que el año pasado se celebró en Valladolid y éste, en León- presentó un primer cartel de ponentes en el que no había ni una sola mujer. El evento estaba organizado por la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio, y contaba con el apoyo de la Diputación de León, Ayuntamiento de León, Universidad de León, Asociación de Periodistas de León o la Fundación Francisco Umbral. Es decir: pretendía financiarse con dinero público una celebración que ignoraba a las profesionales que escriben columnas en medios españoles. Las instituciones nunca facilitaron a este periódico la cantidad total que se había invertido.

Esta indignación gestó una feroz denuncia en redes sociales, donde muchas periodistas, escritoras, ilustradoras, activistas, etc. manifestaron su rechazo a esta política discriminatoria, lo que obligó a los promotores del evento a invitar a más mujeres. Como le consta a esta periodista, sonaron muchos teléfonos femeninos a última hora. Por compensar, ya saben. Finalmente, fueron 4 mujeres de 25 oradores. El día que arrancaba el evento, las compañeras feministas lanzaron el hashtag #haymujerescolumnistas para hacer sus propias recomendaciones. Se hizo Trending Topic. El Congreso fue todo un éxito, sí: gracias a ellas. Este evento, sin pretenderlo, supuso un cambio importante en la mirada del espectador: a partir de un insulto tan flagrante, siempre miraría cuántas mujeres hay representadas en los carteles.

Al Festival Eñe le sucedió algo parecido: la "gran fiesta de la literatura", tal y como se presentaba, reunió a 132 participantes: 104 escritores y 28 escritoras

Al Festival Eñe le sucedió algo parecido: la "gran fiesta de la literatura", tal y como se presentaba, reunió a 132 participantes: 104 escritores y 28 escritoras. La cabeza de cartel eran cuatro hombres: Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte y Agustín Díaz Yanes, moderados por Jacinto Antón. El Primer Premio Eñe también fue para un hombre: Caballero Bonald. El comisario de todo era también un hombre, el periodista Antonio Lucas.

El despliegue del patriarcado se extendió sobre el resto del programa y el resultado fue un campo de testosterona, en el que la presencia de la mujer era invisible. En una industria en la que la mujer es la protagonista y el motor de lectura, llamó poderosamente la atención la falta de escritoras veteranas, del nivel y trayectoria de los protagonistas masculinos del cartel.

En el arte

Este año -otro más-, historiadoras, artistas, comisarias, diputadas y activistas han denunciado la ausencia de mujeres en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De 56 sillones destinados a académicos numerarios, sólo 5 son ocupados por mujeres. La institución nunca ha sido presidida por alguien que no sea hombre.

El enfado se reactivó en noviembre, gracias a una foto -la que abre este artículo- rebosante de testosterona. Fue tomada en la entrega de la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes al Teatro Real -institución sin mujeres en su cúpula directiva-. Una foto. Una foto que sólo refleja la cipotuda realidad. Según señala un informe de la asociación Mujeres en las Artes Visuales, sólo un 9,4% de las exposiciones individuales realizadas en los principales museos y centros de arte contemporáneo de España, entre 2003 y 2013, fueron de mujeres.

Sin embargo, según los datos del Laboratorio permanente de público de museos del Ministerio de Cultura, el visitante de museos es predominantemente femenino (52,6%), en los datos de 2009. En las facultades de Bellas Artes, las estudiantes superan el 70%. El 64% de los licenciados en Bellas Artes en 2004 fueron mujeres (la cifra se mantiene desde 1990). Hay 15 artistas reconocidos con el mayor premio a las artes plásticas iberoamericanas, el Premio Velázquez, pero sólo han sido galardonadas 4 mujeres. Hombripresencia también en el arte.

En el cine

Los datos vuelven a hablar: en una vista general del sector, la industria del cine está conformada por un 26% de mujeres y un 74% de hombres. En 2016, los largometrajes coproducidos que han contado con mujeres en los cargos de dirección sólo representan el 17% del total. En la comparativa entre 2015 y 2016, el porcentaje de títulos dirigidos por mujeres se incrementa en un punto porcentual. La brecha cinematográfica entre hombres y mujeres sigue tan abierta que hasta el ICAA ha cambiado los criterios a la hora de otorgar los puntos a los filmes.

Las cineastas se han quejado este año de que las cadenas privadas no tengan unos criterios de igualdad o algunas cuotas para favorecer a las mujeres, y al ver los datos la queja queda clara. Telecinco Cinema, que por la Ley del Audiovisual está obligada a dedicar el 5% de sus ingresos a producción cinematográfica, no ha dado dinero a una directora en los últimos dos años.

Por no hablar de sus papeles: según la Unión de Actores y la Fundación AISGE, en España el cine y la televisión sólo quieren a las mujeres menores de 35.