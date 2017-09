Congreso de columnismo: cuatro mujeres de entre 25 ponentes

La ciudad de León acogerá entre el 18 y el 20 de octubre el II Congreso Capital del Columnismo, que el año pasado se celebró en Valladolid. En el cartel se adelantan 12 nombres de los aproximadamente 25 que entrarán en la programación del evento organizado por la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio, y que cuenta con el apoyo de la Diputación de León, Ayuntamiento de León, Universidad de León, Asociación de Periodistas de León o la Fundación Francisco Umbral. Ha sido la ausencia total de nombres femeninos en el cartel la que ha provocado el zafarrancho en redes sociales: el aluvión de quejas se refería a que una celebración financiada con dinero público no podía ignorar a las profesionales que escriben columnas en los medios españoles.

Raúl del Pozo, Manuel Vicent, Antonio Lucas, Juan Cruz, Manuel Jabois o Juan Soto Ivars son algunas de las firmas anunciadas. Ante la polémica, la organización ha asegurado que sí habrá nombres femeninos en el Congreso, aunque no ha especificado cuáles. Jorge Francés, codirector del Congreso, ha explicado a este periódico que entonan “el mea culpa” porque “no nos dimos cuenta de que estábamos lanzando un avance sólo con hombres”: “Nos pudo la ilusión de adelantar algo del Congreso, con los nombres tan fuertes que había”. Francés asegura que “aún estamos cerrando el programa, pero nosotros hemos invitado a mujeres al cartel, como años anteriores. No se han anunciado todavía porque faltaba cuadrar agenda, pero pronto lanzaremos el cartel definitivo”.

Entonamos el mea culpa no nos dimos cuenta de que estábamos lanzando un avance sólo con hombres, nos pudo la ilusión

Las columnistas que asistieron el año pasado a este Congreso fueron Emilia Landaluce (El Mundo) y Rosa Belmonte (ABC). ¿Nadie más? “Sí, dos profesoras universitarias, que fue lo que más nos costó: Paloma Abejón y María Jesús Casals. Nos dijeron los asesores de la Universidad de Valladolid que ellas eran imprescindibles, que tenían que estar. Y eso que el año pasado el cartel era más pequeño, este año es más ambicioso”. ¿Y este año? “Por ahora, tenemos cuatro confirmadas, pero esperamos que se unan algunas más. Y, de hecho, hay algunas que nos han confirmado hoy mismo son las mismas que aparecen en los tuits [en los que se les recuerdan decenas de nombres de columnistas españolas]. Serán unos 25 ponentes”. Pero, ¿a cuántas han invitado? “A casi todas”.

Sin noticias del dinero público

Dice Francés que “nos molesta que nos tilden de machistas, porque no es nuestra intención en absoluto: algunas, simplemente, no han podido venir, y con otras seguimos negociando”. ¿Cuánto dinero público reciben para este evento? “No está cuantificado… todo no es cuantificable en dinero. Algunos nos facilitan personal de forma gratuita, la Universidad nos cede la sala y esa va a ser su contribución… Depende del número de ponentes final. Cuando presentemos la programación completa, podremos dar el presupuesto cerrado de colaboradores, de desplazamiento, etc. Es un Congreso pequeñito en dinero, la Fundación no saca prácticamente nada de esto”.

Por su parte, el Ayuntamiento de León tampoco ha querido dar la cifra económica con la que avala este evento. “El Congreso aún no se ha cerrado, cuando lo esté, facilitaremos estos datos”. Pero, ¿no han destinado ya una partida concreta a esta celebración cultural? ¿No está cerrada y cuenta ya con ella la Fundación Godofredo Garabito? “Nosotros, evidentemente, colaboramos con cualquier actividad e iniciativa que se ponga en marcha en León, y en este momento, hasta el cierre de programación, no podemos decir más al respecto”, aseguran desde el Consistorio. Cuentan que han "pedido explicaciones" a la Fundación "por la polémica que se ha generado" y que desde la organización les han pedido que "esperen a la programación definitiva".