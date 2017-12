La RAE ya reconoce que “sexo débil” es un insulto

Una vez al año, la RAE se hace un lifting. Perdón, operación de cirugía estética consistente en el estiramiento de la piel. La cuestión es que a la Academia le salen arrugas, porque la eterna juventud está en la calle, no en la Academia. En la calle, las palabras nacen, crecen, se reproducen y mueren. La lengua es de quien la usa y se usa al margen de los diccionarios, siempre con desajuste.

La operación de cirugía estética que acaban de ejecutar los académicos al Diccionario, con una revisión de 3.345 modificaciones, trata de “prescindir de aquellos elementos que a la sensibilidad actual resultan ofensivos y no son imprescindibles”. Esto en palabras de su director, Darío Villanueva. Pero avisa: “Nunca haremos un Diccionario políticamente correcto, porque eso simplemente lo destruiría”.

El responsable de la RAE se refiere al intento de adaptarse a una sociedad nueva, en la que los oficios no son de hombres en exclusiva, que la embajadora no es la mujer del embajador o que la jueza no es la mujer del juez. Estas acepciones, por ejemplo, ya han sido corregidas. También la dichosa definición de “sexo débil”, que campana a sus anchas sin aclarar que era una voz despectiva. Ahora, después de la presión de la calle -donde vive la lengua-, el Diccionario -donde va a morir- acepta registrarlo como un insulto.

Mejor, personas

“El Diccionario no inventa palabras, ni obliga a su uso, pero recoge las expresiones reales de la lengua española. Y entre ellas también hay expresiones propias de canallas. Estamos ajustando el Diccionario a la realidad de la sociedad”, añade el director. En ese sentido, han incluido la palabra “macero” y ya no es “hombre que”, sino “persona que lleva la maza delante de las corporaciones o personas autorizadas que usan esta señal de dignidad”.

Pero Villanueva puntualiza, defendiéndose de las presiones, que “sexo débil” es un término que se encuentra en los diccionarios del inglés, el francés y el italiano. Lo que no ha aclarado si en ellos aparecía con una marca para definirla como expresión sexista y despectiva. Ahora, el Diccionario de la lengua española sí. También han incluido una nueva acepción al término “machismo”: “Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón”.

Los diccionarios nacen desajustados. Las 93.000 palabras registradas no son suficientes. Arrastra términos antediluvianos y, al tiempo, debe latir al compás de la actualidad. “Tenemos 100.000 posibilidades de equivocarnos y lo reconocemos, pero partimos de un estudio muy riguroso de cada una de las palabras”, explica Darío Villanueva.

Nuevas, viejas palabras

Entre las incorporaciones llama la atención “buenismo” y “buenista”, dos legislaturas después de José Luis Rodríguez Zapatero. Aclara que responde a la “actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia”, y se apunta que su uso tiene sentido despectivo. “Buenista” también suma artículo. “Que actúa con buenismo”.

En otros casos, han tenido más reflejos al introducir “posverdad”. Hubo mucho debate a la hora de definir el término, no de la inclusión. Ha quedado así: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.

Otras palabras viejas, nuevas: "clicar", "posverdad", “asana”, “bombín” (bomba de bicleta), “container”, “hummus”, “saga”, “trávelin” o “vallenato”. “Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. Baile que se ejecuta al ritmo de vallenato”. Y “porro”… “Es la música y el canto originarios de la costa norte de Colombia, con influencia de los ritmos africanos. Baile que se ejecuta al compás del porro”.

La invasión

La directora del Diccionario, la académica Paz Battaner, apunta que se han incluido 3.345 cambios, que en su mayoría son adiciones de artículo, es decir, palabras nuevas. También se han corregido, enmendado o añadido 111.000 etimologías. Y se han suprimido 20 palabras que ya no se usan, como Inceptor, que significa aquella persona que comienza o inicia algo. Las palabras que se retiran pasan al diccionario histórico.

El director de la RAE ha aprovechado la presentación de la operación rejuvenecimiento para clamar contra la “invasión de anglicismos” que sufre la lengua española. “La cuestión es reiterada y cada vez es un clamor más intenso: la incorporación innecesaria de términos ingleses a la lengua española. Una cosa es la incorporación de anglicismos al diccionario, porque la Academia no es purista en este aspecto. Pero contra lo que sí queremos levantar la voz es contra el uso incompresible de términos ingleses en el ámbito de la educación”.

A pesar de que carga contra palabras como “streaming”, “cocktail”, “casual”, “followers”, “influencer” o “fake news”, han dejado pasar otras como “fair play”, “táper”, “hacker”.

Algunas palabras "nuevas"

Acoso. … [Adición de forma compleja]. ‖ acoso escolar. m. En centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás.

Asana. [Adición de artículo]. (Del sánscr. āsana, de la raíz ās- 'sentarse'). m. En ciertos tipos de yoga, postura corporal.

Bocas. [Adición de artículo]. m. y f. coloq. Esp. bocazas. U. t. c. adj.

Buenismo. [Adición de artículo]. m. Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. U. m. en sent. despect.

Buenista. [Adición de artículo]. adj. 1. Que actúa con buenismo. U. t. c. s. U. m. en sent. despect. ‖ 2. Perteneciente o relativo al buenismo.

Chakra. [Adición de artículo]. (Tb. chacra ♦ Voz sánscr., que significa 'círculo' o 'disco'). m. En el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.

Chicano, na. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. Dicho de una persona: Que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. U. t. c. s.

Chusmear. [Adición de artículo]. intr. 1. coloq. Arg., Par. y Ur. Hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. ¿Otra vez están chusmeando sobre los vecinos? ‖ 2. coloq. Arg., Hond., Par. y Ur. Husmear, fisgar, curiosear. Estuve chusmeando un poco en la habitación. U. t. c. tr. Se puso a chusmear mi ropa en el armario. ○ tr. 3. coloq. Arg., Par. y Ur. Contar algo con indiscreción o malicia. Le chusmeó todo lo sucedido. clic. … ● m. 2. [Enmienda de acepción]. Pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción. Hacer clic en un menú.

Clicar. [Adición de artículo]. (Del ingl. to click). intr. En informática, hacer clic en una zona interactiva de la pantalla. Clicar en la ventana. Clicar en la opción de "pagar". U. t. c. tr. Clicar este icono.

Cliquear. [Adición de artículo]. intr. En informática, clicar. U. t. c. tr.

Cliqueo. [Adición de artículo]. m. En informática, acción de cliquear.

Hacker. … [Adición de acepción]. m. y f. … ‖ 2. Inform. Persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora.

Notas. [Adición de artículo]. m. y f. coloq. Esp. nota (‖ persona a la que le gusta llamar la atención). U. t. c. adj. ñ

Perro, rra. … [Adición de forma compleja]. ‖ perro faldero. m. coloq. Persona que acompaña a otra de manera asidua y servil. U. m. en dim.

Pinqui. [Adición de artículo]. (Tb. pinky.  De Pikys®, marca reg.). m. Esp. Prenda femenina que cubre la planta, el talón y los dedos del pie, y que se pone para proteger este del calzado.

Porro. [Adición de artículo]. m. 1. Música y canto originarios de la costa norte de Colombia, con influencia de los ritmos africanos. ‖ 2. Baile que se ejecuta al compás del porro. postureo. [Adición de artículo]. m. coloq. Esp. Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.

Posverdad. [Adición de artículo]. (De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth). f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.

Vallenato. [Adición de artículo]. m. 1. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. ‖ 2. Baile que se ejecuta al ritmo del vallenato.