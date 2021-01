Canales Rivera revela, entre lágrimas, que su novia ha roto con él tras la polémica: "Es lo que merezco"

José Antonio Canales Rivera (46 años) protagonizó este viernes una de sus tardes más difíciles en Sálvame. Esta vez no se trataba de polémicas o testimonios de supuestas infidelidades, sino que tuvo una vertiente emocional hasta el punto de que acabó llorando sin control desde su silla de colaborador.

El torero lleva varias semanas en el centro de la polémica. Los testimonios de Cynthia Martínez, la mujer que ha revelado que el diestro fue infiel a su actual pareja con ella, han puesto en jaque la relación del primo de Kiko Rivera (36). Canales negó en un primer momento su supuesto affaire, pero poco a poco fue reconociendo algunos detalles y anécdotas que contaba Cynthia, reconoció sus citas, sus cenas, su noche juntos en un hotel... y todo ello ha repercutido en su relación con Isabel Márquez de Prada, su novia, que ha decidido romper su relación con el torero.

"¿De verdad creéis que va a estar ahora de momento con alguien que le ha engañado, le ha mentido y se ha portado tan mal como yo?", contaba públicamente entre lágrimas. Ante tal pregunta al aire y la emoción de Canales, Mila Ximénez (68) expresaba: "Vamos, que no estáis juntos", y el colaborador, casi temblando, respondió con un rotundo "no".

El torero no ha podido evitar soltar varias lágrimas al confesar que Isabel ha roto con él.

"Estamos intentando solucionarlo y darle una vuelta, pero si me callo tampoco voy a ser sincero con mi situación. Ella tiene toda la razón porque lo he hecho muy mal y ahora mismo es lo que me merezco. No quiero seguir hablando porque creo que lo he dejado suficientemente claro. Os pediría que lo dejáramos aquí porque no resulta nada agradable y menos para alguien que no tiene nada que ver con los medios", explicaba Canales ante las preguntas continuas de Jorge Javier Vázquez (50).

Al desvelarse la decisión de Isabel, el torero reconocía su gran error en esta historia que se le ha ido de las manos: "Tenía que habérselo contado cuando metí la pata. Lo manejé todo fatal, igual de mal que lo que había hecho. Si se lo hubiera dicho desde el principio no habría pasado absolutamente nada porque equivocarnos nos equivocamos todos".

El testimonio de Cynthia ha puesto en jaque la relación de Canales Rivera, que de momento está rota.

La tristeza de Canales Rivera era más que patente en su mirada y estado de ánimo, por lo que el resto de colaboradores quisieron saber si guarda algún rencor al programa debido a que ha sido donde ha explotado todo: "Ya sabes que hace diez años cogí, me fui y no volví más, pero esta vez he venido de otra forma, con otra madurez. Ahora sé afrontar las cosas de otra manera y sé cómo funciona el programa, así que como me equivoqué yo, pues ya está, me equivoqué yo. En ningún momento he pensando en abandonar porque no he matado a nadie. Ella no se merece el daño que le he causado. No es fácil y me avergüenza lo que he hecho", confesaba demostrando dolor. "La he montado muy gorda y muy vergonzosa. He pegado de los petardos más grandes que podía haber pegado en mi vida personal...", concluía.

[Más información: El negocio en auge de Cynthia Martínez, supuesta amante de Canales Rivera, fuera de la televisión]