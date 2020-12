Quién es Asier, el concursante favorito de 'MasterChef Junior' que se identifica con Jordi Cruz

Tres semanas después de haber comenzado su octava edición, la audiencia de TVE ya sabe quiénes son sus favoritos de MasterChef Junior. Si bien al principio fue Henar (10 años) la que llamó la atención de los espectadores, en su última emisión fue Asier (10) quien consiguió un buen número de seguidores. De hecho, la noche de este martes se posicionó en los primeros lugares de las tendencias de Twitter.

Más allá de sus habilidades en la cocina, el concursante, originario de Valencia, se ha ganado el cariño del público por su simpatía y su tierna forma de ser con sus compañeros. Fueron muchos los usuarios que resaltaron la manera en la que animó a la también concursante, Celia (11). También, su gusto por Harry Potter y el modo en el que lleva a cabo su trabajo sin importar lo que pase alrededor. Pero ¿quién es este niño que algunos ya catalogan como el ganador de la octava edición de MasterChef Junior?

Asier vive en Valencia y siente pasión por la cocina desde que era muy pequeño. Según él mismo desveló en un vídeo promocional, emitido por TVE, entonces ya ayudaba a su madre a preparar algunos platos para la comida o la cena. Su plato favorito es el hummus. De hecho, es uno de los que más disfruta al momento de elaborar alguna receta. "Me sale divinamente y me encanta hacerlo", asegura. Pero si hay algo de la gastronomía que no le gustan son las lentejas. Ni comerlas ni cocinarlas.

De los jueces del talent show, Jordi Cruz (42) es su favorito. ¿La razón? Su minuciosa forma de ser. "Lo tengo clarísimo. Es un muy perfeccionista y a mí me encanta hacerlo todo a la perfección", confesó Asier en el mencionado vídeo donde invitaba a los españoles a seguir la octava edición de MasterChef Junior. Tres semanas después, su mensaje parece haber llegado a la audiencia de Antena 3, que no ha dudado en dejar comentarios positivos sobre el aspirante a través de las redes sociales.

"Asier. Quiero adoptarlo. Es para no parar de achucharlo", "Muy top Asier. Cocinando a su rollo, sin importarle lo que digan/griten sus compañeros y respetuosos con todos" y "Asier, el niño más mono de este mundo" son algunos de los mensajes que dejaron los espectadores de MasterChef Junior, durante la emisión de su más reciente capítulo.

Búscate en la vida alguien que te anime como Asier cuando estás de bajón#McJunior pic.twitter.com/7DP9MmO69M — Abel Arana (@AbelArana) December 29, 2020

ASIER QUIERO ADOPTARLO ES PARA NO PARAR DE ACHUCHARLO #MCJunior — mariuss (@Mariolittle13) December 29, 2020

Muy fan de Asier cuando pierde los nervios porque se pone un poco así#McJunior pic.twitter.com/LlUo8enTsb — Abel Arana (@AbelArana) December 29, 2020

ASIER, ERES EL NIÑO MÁS MONO DE ESTE MUNDO #McJunior pic.twitter.com/OJjb5FZGyB — Alba🐥 (@cepxda) December 29, 2020

Asier y Henar los mejores #MCJunior 👏🏼👏🏼son sin duda los ganadores pic.twitter.com/XRhgxkPyVo — Yaiza Miranda (@Mirayaii) December 22, 2020

Además de ser un apasionado de la cocina, Asier es fan de los videojuegos. De hecho, es una de las actividades que más disfruta hacer en su tiempo libre. Uno de sus preferidos es el popular Fortnite o Minecraft.

En cuanto a su vida escolar, él mismo ha contado que matemáticas es una de sus asignaturas favoritas. Y es que esta, de acuerdo con su testimonio, es una de las que más le funciona en la cocina. "Me ayudan a saber cuánta cantidad de ingredientes necesito para cada elaboración", dijo en clip colgado en su cuenta de Twitter. Como actividad extra, desde que acabó el confinamiento hace triatlón. Antes practicaba gimnasia artística y natación.

Todavía quedan varios episodios para saber si Asier ganará la octava edición de MasterChef Junior. Pero de momento, sigue conquistando a los jueces con sus platos y a la audiencia de TVE con cada una de sus ocurrencias.

