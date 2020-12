La nueva vida de Daniela Cardone, primera ganadora de 'La isla de los famosos': abuela y con ocho gatos

Supervivientes es uno de los formatos de telerrealidad más longevos de la televisión en España. Aunque sus dos primeras ediciones, emitidas en Telecinco, fueron protagonizadas por concursantes anónimos, en 2003 dio el salto a Antena 3 con su versión VIP, La isla de los famosos, que tuvo una excelente acogida por parte de la audiencia.

Aquella primera edición con celebrities tuvo entre su plantel de participantes a reconocidas estrellas de la televisión patria, como Miguel Temprano (56 años), Ismael Beiro (46) o Nani Gaitán (44). Sin embargo, la persona que logró hacerse con el triunfo tras un mes en la isla fue la modelo y actriz argentina Daniela Cardone (56), que logró el 79,4% del respaldo de los espectadores pese a enfrentarse en la final al popular primer ganador de Gran Hermano.

Daniela Cardone se enfrentó a Isamel Beiro en la final de 'La isla de los famosos'.

Su victoria en el programa le sirvió para obtener una notable popularidad en España, donde protagonizó una portada de Interviú en la que relató su paso por el reality y mostró su nueva figura tras perder 10 kilos en la isla.

Sin embargo, Daniela regresó a Argentina sin explotar su recién adquirida fama en la televisión española. Allí sigue acaparando titulares de vez en cuando, aunque su vida poco tiene que ver con los tiempos en los que fue todo un icono de la moda en su país.

La modelo argentina fue todo un icono de la moda en los 90. Gtres

Cardone vive ahora alejada de los medios y de las polémicas, centrada en su vida familiar y en el activismo animalista. De hecho, se ha convertido en embajadora de la fundación Tekove Mymba, que ha creado en Argentina el primer santuario animal de Latinoamérica.

Buena parte de sus publicaciones en Instagram, donde acumula más de 104.000 seguidores, hacen referencia a la protección de los animales, en concreto de los elefantes, por los que muestra una especial devoción.

Daniela Cardone en la portada de 'Interviú'.

Los cinco gatos persas con los que vive también acaparan el protagonismo en sus redes. La modelo duerme con ellos y, además, tiene a otros tres embalsamados en su mansión, una peculiar familia en la que, de momento, no se contempla la incorporación de un 'padre': "Hoy en día no hay nadie que me guste. No encuentro el hombre ideal", confesaba el pasado verano a La Nación.

En la misma conversación, Daniela reconoce que le costaría mucho volver a enamorarse, pues no está dispuesta a renunciar a nada de su vida por amor, por lo que su hombre ideal tendría que ser un hombre "independiente, que no me controle". Y es que las únicas relaciones estables conocidas de la modelo han sido con sus dos maridos: Carlos Gandini, con quien tuvo a su hija Brenda; y el cirujano Rolando Pisanú, con quien fue madre de Rolando Junior.

Además de cuidar de sus mascotas, la actriz también está disfrutando de su faceta como abuela de dos pequeños, Eloy (9) y Alfonsina (3), ambos fruto del matrimonio entre su hija Brenda Gandini y el actor Gonzalo Heredia.

La argentina presume con orgullo de su etiqueta de abuela a pesar de su juventud: "No me importa, es un título más". Tampoco le preocupa demasiado envejecer: "Siempre digo mi edad, no tengo problema. Los años se viven como uno quiere. Notas que el cuerpo cambia, pero estás viva y eso es único", relataba en el citado medio.

A pesar de su reposada madurez, Daniela Cardone sigue siendo la misma mujer peculiar, inquieta y libre, algo de lo que queda constancia en sus habituales cambios de look radicales. Tintes de colores, trenzas africanas, extensiones... La actriz se atreve con todo, aunque recientemente ha vuelto a uno de sus cortes más icónicos y favorecedores: en plena cuarentena decidió raparse la cabeza, recuperando el look con el que se la conoció en su aventura en La isla de los famosos.

