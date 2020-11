Melyssa ('Tentaciones') confiesa el problema de salud que arrastra

El paso de Melyssa Pinto (28 años) por La isla de las tentaciones ha hecho que su fama se vea notoriamente acrecentada. Protagonista indiscutible de la segunda edición del reality, esta joven de ascendencia portuguesa es a día de hoy una influencer que aglutina en sus redes sociales un millón de seguidores.

Esta semana, Melyssa ha publicado un capítulo más de su blog en MTMAD -plataforma digital de Mediaset España- donde ha revelado uno de sus secretos más íntimos: los problemas de salud que tuvo que afrontar durante su infancia. "Nací con un problema en el riñón derecho, me lo detectaron a los dos años", dice la que fuera tronista de MyHyV, que ha contado las grandes dificultades que sus padre tuvieron que superar en aquel momento. "Mis padres lo pasaron fatal, prácticamente vivían en el hospital. Mi madre tuvo que parar de trabajar para estar conmigo cada día", asiente la joven, que recalca que en aquel momento su familia no gozaba de una economía boyante. Una situación muy complicada que se vio acrecentada por la enfermedad de la pequeña.

La situación se encrudeció tras la primera operación de Melyssa, en la que no se obtuvieron los resultados esperados. "Hubo una negligencia antes de ir yo a Barcelona, no voy a nombrar al hospital ni a la persona. En su momento tampoco hubo ninguna denuncia porque mis padres estaban volcadas en mi salud y no en intentar sacar algo de algo tan triste", asiente la influencer, que sufrió las consecuencias del terrible fallo médico.

Melyssa Pinto mostrando una fotografía de cuando era pequeña. Mediaset

"Hizo que el problema de mis riñones se agravase. Este derecho funciona a un 24 por ciento, es más pequeñito y el cuerpo, que es muy inteligente, ha hecho que el otro haya crecido y que funcione en un 75 por ciento para que los dos acaben funcionando al cien por cien", explica Pinto, que reconoce que a consecuencia de este problema, siempre fue tratada de una manera muy especial por los miembros de su familia, desarrollando hacia ella un gran instinto de protección.

"Me operaron hasta tres veces, hasta que consiguieron salvar el riñón, y eso ha hecho que mis padres acaben teniéndome en una burbuja y de alguna manera se puede decir que estuviera más mimada. El miedo de perderme hizo que me tratasen como una muñeca de cristal que no quieren que se rompa", ha relatado Melyssa en el ya citado vídeo sin apenas poder contener la emoción. Una relación, la de la joven con sus padres, que se ha convertido en algo de vital importancia para ella. "Por eso tengo tanta dependencia, por eso cada vez que tengo un problema solo me siento segura con mis padres", ha añadió.

La llegada de su hermana

Melyssa Pinto ha aprovechado esta ocasión para revelar otro de los detalles que marcó su infancia: la llegada de su hermana. La joven cuenta que sus padres tuvieron problemas para volver a tener descendencia, por lo que pasaron 11 años desde su nacimiento para que la familia integrara un miembro más. "Me volví un poco celosa, necesitaba la atención de mis padres que había sido hasta entonces entera para mí, pero como es normal con el nacimiento de ella todo cambiaba", ha dicho la joven.

Melyssa reconoce que la llegada de su hermana a la familia despertó celos en ella. Mediaset

La situación llegó hasta tal punto, que los profesores de Melyssa tuvieron que citar a sus padres para comunicarles que apreciaban cambios en la pequeña. Una cita en la que Melyssa llegó a reconocer el motivo de su comportamiento. "Es que papá tu ya no me quieres porque quieres a Lorena", llegó a decir la exparticipante de realities a su progenitor, una situación que con el tiempo se fue solventando y que ahora se ha traducido en un tremendo instinto de protección de Melyssa hacia su hermana. "La tengo supermimada. Es una hermana, es una amiga, pero es como mi hija", reconoce.

