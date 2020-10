Marta y Lester, su reencuentro tres meses después: insultos, reproches y una tensa sorpresa

Este miércoles se ha emitido el último capítulo de La isla de las tentaciones 2, el que se graba tres meses después del reality, una vez todos los concursantes están en España. Y de todos los reencuentros de pareja, uno de los más esperados ha sido el que han protagonizado Marta Peñate y Lester. Así los anunciaba Sandra Barneda (44 años): "Querían recuperar en La isla esa chispa que les faltaba. Marta acabaría cayendo en la tentación y Lester, a su vez, iniciaría una relación con Patri. ¿Qué ha ocurrido con ellos estos meses?".

La respuesta la daban los protagonistas minutos después con declaraciones, y, sobre todo, a través de gestos. "Estoy bien, en el camino de la felicidad", aseguraba una reforzada Marta para añadir: "Hay imágenes que son duras, pero prefiero ver las imágenes mías en el jacuzzi con Dani que verme llorando. No me arrepiento de nada porque, al final y al cabo, el karma existe y es lo que ha visto Lester: karma".

Marta Peñate charlando con Sandra Barneda. Mediaset

¿Se han encontrado tras el concurso en España?, le ha preguntado Barneda. "Nos encontramos una vez y nos echamos todo en cara. No llegamos a ningún acuerdo y dije que me iba. No me da ninguna pena haber acabado así. Todavía tengo rabia, estoy rabiosa. A lo mejor dentro de 10 años nos vemos y nos reímos, pero lo dudo". Y ella no duda de que Lester no sigue con Patri. "Creo que su relación con Patri no sigue. Ella me ha escrito para pedirme consejos. Esto es un chiste, te lo juro", sostiene entre risas.

Lester, que veía a Marta en directo desde una sala de visionado aparte, apostillaba como para sí: "No creo que te haya pedido ningún consejo". Y Peñate se explayaba con Sandra: "Patri había visto mensajes entre Lester y yo, y había visto cosas que no le gustaban y me pidió consejos". Acto seguido, le toca el turno a Lester, se sincera con Sandra: "No es fácil ver esas imágenes. Lo pasé mal, Sandra. No quiero ponerme sentimental, pero lo pasé muy mal ahí. Para mí no es fácil dejar una relación, pero me sentí muy bien con Patri. Se vino a Canarias tras el programa, pasamos una semana. Se enfrió la cosa, pero ahora hemos decidido retomar la relación. Patri me gusta, y queremos que la cosa vaya a más".

Lester y Patri, juntos y enamorados, hablando con Sandra. Mediaset

En ese punto, Patri le ha dado la sorpresa a Lester, y se confiesa: "Es una persona que me complementa muchísimo". Y aclara por qué se puso en contacto con Marta: "Con Marta me quedó algo pendiente de saber, no creía que Lester le hubiera hecho tanto daño. La llamé para pedirle una explicación de qué tanto daño le había hecho". En ese momento, Marta, indignada y enfadada, abandona la sala de visionado y se enfrenta a la pareja: "A ver, pinocho y pinocha. ¡Mentirosa! (A Patri) Dame las gracias por este minuto de gloria porque no estarías aquí sentada si no fuera por mí".

Desquiciada, llorosa y fuera de sí, no puede controlarse. Tanto que Lester se preocupa y la intenta calmar: "Te pido una tregua, se acabó ya la tontería". Y Marta le suplica: "Si algo de cariño me tienes, reconoce que no te has portado bien conmigo. Solo te pido eso, y yo me relajaré, te lo prometo. Incluso, seré buena si quieres".

El papelón que está viviendo Sandra Barneda entiendo que debe ser difícil de gestionar #LaIslaDeLasTentaciones9 — Λძгɨɨ (@periquitoadrian) October 21, 2020

Que Marta dice que viene conciliadora 😂😂😂😊😊#LaIslaDeLasTentaciones9 — ••🌟RirRi (@riRri0) October 21, 2020

"Ni yo me he portado bien ni tú tampoco. El malo de la relación no soy solo yo", se ha defendido Lester, y añade: "Reconozco que no soy un santo, ¿vale? Ya está. Yo te voy a querer siempre igual". Y ahora, el que suplica es Lester para calmar el paroxismo de Marta: "Te pido que tengamos una relación madura, y terminemos de una forma correcta". Más calmada, Lester y Patri, felices, se han despedido de Marta. Y ella ha confesado, acto seguido, que no sigue con Dani: "Dani y yo no nos hemos vuelto a ver; él tiene sus cosas, su vida, Alicante. Y yo tenía que reformar mi vida".

Aparece Dani, y Marta se descompone: "¿Por qué coño no me dijiste que venías?, ¿qué haces aquí, tío? ¿Estás flipando o qué?". Una sorpresa desagradable, incómoda, para Marta. Dani la ha intentado calmar de nuevo, y ha puesto sensatez: "Quiero que esté sola, que se quiera, para estar de nuevo con alguien". ¿Lo intentarán de nuevo en el futuro?

