¿Han tenido Iván González y Nacho Montes una relación?: la frase que ha generado la duda

Oriana Marzoli (28 años) e Iván González (28) han roto en directo. Fue esta misma semana cuando la influencer, en Mujeres y hombre y viceversa, hizo una polémica declaración acerca de su romance. La venezolana quiso dejar clara su situación sentimental, desvelando que lo que ha contado Iván sobre su idílica relación es una absoluta mentira. Días después, su romance sigue dando de qué hablar por un supuesto affair del gaditano.

"No tienes apetito conmigo y creo que te falta nada para ir a buscar un hombre. Llevamos dos semanas sin hacer nada", confesaba Oriana, quien no dudó en hacer público sus desencuentros sexuales con Iván. "Antes me quejaba de que durabas poco tiempo, pero ahora ya ni eso... Se nota cuando es forzado y cuando lo haces por cumplir", añadía la influencer.

'Socialité' ha desvelado las palabras de Nacho Montes. Telecinco

Teniendo en cuenta estas polémicas palabras, la colaboradora del programa, Nagore Robles (37), hizo referencia a una anécdota amorosa cuyo protagonista es nada menos que Iván. La televisiva comentó que hace unos años, un asesor del amor que participó en Mujeres y hombres y viceversa le aseguró que había tenido sexo con el gaditano.

Según han apuntado en Socialité, se trata del estilista Nacho Montes. Desde el programa, incluso, se han puesto en contacto con el que fuera asesor del amor en Mujeres y Hombres y viceversa, quien muy enfadado ha respondido a la llamada y ha pedido que se le desvincule de este tema. No obstante, la duda sigue quedando en el aire, ya que ni ha confirmado ni ha desmentido su supuesto affair con el ex de Oriana Marzoli.

Una de las fotos de Oriana Marzoli e Iván González, publicada en redes sociales. Telecinco

"En la época del trono de Iván González estábamos Antonio David y yo. Pues el único gay soy yo. Nagore dice 'tú tuviste algo con un colaborador...' y ya es Nacho Montes. Pues es que no se ha nombrado mi nombre. ¿Por qué los demás me tienen que meter en algo que es que yo ni he dicho nada, ni lo ha dicho él, ni lo ha dicho nadie?", ha expresado el estilista. "No tengo que decir nada, ni que desmentir ni que afirmar porque no sé de qué me habláis", ha añadido.

Las pistas de que Nacho Montes pudo haber sido amante de Iván Gonzalez las dio el propio gaditano esta semana en Mujeres y Hombres y viceversa."Me encantaría decir el nombre de esa persona porque también lo hizo con más tronistas. Lo hizo con Tony Spina...", dijo durante el programa, dando a entender que Nagore podía haberse referido al estilista. Y es que, durante su experiencia como tronista fueron varios los asesores del amor que lo acompañaron. De todos ellos, Nacho Montes fue el único que mantuvo un affair con el italiano.

