Alyson Eckmann, la presentadora de Telecinco "que no tomaba en serio" a Cristiano Ronaldo

Antes de comenzar su romance con Georgina (26 años), a Cristiano Ronaldo (35) se le relacionó con un gran número de mujeres. Con algunas llegó a tener historias de amor y con otras no pasó de una simple amistad. Así ocurrió con Alyson Eckmann (29), la periodista de Telecinco que conoció al mismo tiempo que a la de Jaca.

Fue el periodista portugués Adriano Silva, quien desveló la información este domingo, en la sección Aquellos maravillosos años de Viva la vida, donde hicieron un repaso por los affaires del jugador de la Juventus. Según informó, la relación entre el futbolista y la reportera no llegó a más porque ella "no lo tomaba muy en serio".

Alyson y Cristiano coincidieron en varios eventos de la noche madrileña, después de que el portugués pusiera fin a su noviazgo de cuatro años con Irina Shayk (34). Entonces, la estadounidense ya era conocida para muchos. Y es que, antes de relacionarse con el futbolista, había hecho una corta carrera en Mediaset. La presentadora, que vivió fuera de su país desde los 18 años -primero en México y después en España- había sido participante de Un príncipe para Corina y colaboradora en Todo va bien. Ambos, emitidos en Cuatro. También, presentadora de Hable con ellas, el programa de Telecinco en el que estuvieron otros rostros conocidos como Sandra Barneda (44), Rocío Carrasco (43) o Marta Torné (42).

Yolanda Ramos, Sandra Barneda, Alyson Eckmann y Beatriz Montañez, durante la presentación de 'Hable con ellas'. Gtres

Sin embargo, su mayor reconocimiento televisivo llegó en 2017 cuando participó en la quinta edición de Gran Hermano VIP, reality del que salió triunfadora. En ese momento, el deportista portugués ya tenía una relación con Georgina. Tras su paso por la casa de Guadalix, Alyson Eckmann se convirtió en un rostro habitual de la cadena de Fuencarral. Acudió como invitada a Sábado Deluxe, Sálvame, Gran Hermano Revolution y Gran Hermano VIP 6. Además, fue concursante de Me lo dices o me lo cantas, un formato presentado por Jesús Vázquez (55).

Alyson Eckmann, tras ganar 'GH VIP 5' Gtres

A lo largo de su carrera televisiva, Alyson también pasó por otras cadenas. Fue presentadora de Xtra!, el programa de Non Stop People de Movistar, y en 2016 demostró su talento musical en la pantalla de Antena 3, al acudir como invitada a Tu cara me suena para interpretar a Tracy Chapman.

Más allá de la televisión, la "amiga" de Cristiano Ronaldo ha asumido roles en otras plataformas. Fue locutora de No te cortes, transmitido por Los 40 principales, y tuvo algunas participaciones en La que se avecina. Además, ha intentado hacerse un hueco en la industria de la música. No solo estuvo en Tu cara me suena, sino también fue vocalista de un grupo de jazz y formó parte de algunos musicales como Cats o Little Orphan Annie.

En cuanto a su vida personal, destaca su fugaz romance con un reconocido actor. En 2013, antes de tener una "amistad" con el futbolista portugués, Alyson Eckmann mantuvo una relación con Álex González (40).

A día de hoy, Alyson Eckmann se mantiene alejada las pantallas de nuestro país. Sin embargo, desde este fin de semana su nombre ha vuelto ser actualidad. En 2018, la que fuera presentadora de Telecinco decidió volver a su país natal para instalarse en Los Ángeles. En su perfil de Instagram, donde suma casi 270.000 seguidores, suele ser muy activa y muestra sus diferentes actividades en la ciudad del sur de California. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo continúa su carrera como futbolista en la Juventus, a la vez que crecen los rumores sobre su supuesto compromiso con Georgina Rodríguez. Las especulaciones aumentaron el pasado mes de agosto, tras una confusa publicación de la de Jaca que confundía a sus seguidores.

