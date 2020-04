9 de 12

La pareja también está aprovechando el tiempo de la cuarentena para pasar más tiempo en familia con copiosas comidas en el gran comedor que tiene la vivienda en la planta inferior. Recientemente, el jugador de fútbol compartió una fotografía donde se le veía junto a Georgina y a sus hijos, con los platos semivacíos, junto al mensaje: "We wish a Happy Easter to everyone (Deseamos unas Felices Pascuas a todos)".