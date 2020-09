'El Risitas', ingresado en un hospital tras la amputación de una pierna

Situación complicad la que atraviesa Juan Joya (64 años), conocido popularmente por el sobrenombre de 'El Risitas'. El andaluz permanece ingresado en el hospital de la Caridad (Sevilla), tras haberle sido amputada una de sus piernas. Un hecho con el que tendrá que aprender a vivir a partir de ahora y que mantiene preocupados a sus amigos más cercanos.

'El Risitas' tuvo que ser intervenido hace a penas cuatro semanas a consecuencia de una grave complicación vascular que le afectó a una de sus extremidades inferiores, razón por la que el equipo médico determinó que lo mejor para su salud era eliminar la zona afectada. Una decisión nada fácil que marcará el futuro del hombre que hizo reír a toda una generación de telespectadores.

Por el momento, tal y como informa el Diario de Sevilla, Juan no reviste gravedad y su salud no corre ningún peligro. Hecho que no quita para que esté siendo ayudado por los profesionales del citado centro médico para que se vaya adaparado a su nueva condición física. Un nuevo rumbo en el que necesita grandes dosis de entereza y superación personal.

Si bien es cierto que 'El Risitas' lleva varios años alejado de los medios de comunicación, su recuerdo permanece inborrable en la mente de millones de espectadores que lo conocieron a principios de los dos mil a través de los programas que realizaba el presentador Jesús Quintero (80).

Sus chistes, anécdotas y su característica risa, acompañada del ya archiconocido grito de "¡Cuñao!", lo hieron alcanzar el estrellato mediático a través de porgramas como El Vagabundo o Ratones Coloraos. Siempre de la mano del mítico Quintero, Juan se hizo muy popular, hasta llegar a llamar la ateción de directores de cine como Santiago Segura (55), que lo incluyó en su película Torrente3. Un salto repentino e inesperado a la fama en el que su espontaneidad y gracejo le fueron muy útliles para ganarse el cariño de la gente.

El éxito de El Risitas fue tal, que que su risa llegó a países como Francia, Estados Unidos y Finlandia. De hecho, fue el país nórdico donde el sevillano llegó incluso a protagonizar un divertido anuncio de pizzas. Todo un fenómeno de masas que cruzó nuestras fronteras y que actualmente se está enfrentando al que posiblemente sea uno de los momentos más difíciles de su vida.

Además de en España, el lugar en el que Juan Joya ha obtenido un mayor éxito ha sido Fancia. En el país vecino, El Risitas es conocido como 'Issou', apelativo que procede de la manera en la que él llamaba a Jeús Quintero, y sigue siendo a día de hoy una de las figuras más recurrentes a la hora de realizar 'memes'. Una especia de 'héroe nacional' en clave de humor cuyos vídeos inundan el el foro Jeuxvideo, equivalente en nuestro país de Forocoches.

Si bien es cierto que su presencia en los medios de comunicación fue tan breve como intensa, El Risitas siempre ha dicho sentirse muy querido por la gente, especialmente por las personas de su ciudad: Sevilla. El andaluz se matuvo fiel a sus orígenes y ha continuado, hasta día de hoy, frecuentando los mismos lugares a los que iba antes de ser famoso. Una naturalidad que le ha hecho conservar el cariño de todos los que han estado siempre a su lado, y con los que seguramente seguirá contando tras este bache que se le ha presentado en la vida.

