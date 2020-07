Preocupación por la salud de Jesús Quintero: ingresado en Huelva desde hace semanas

El popular presentador Jesús Quintero (79 años) está ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde finales del pasado mes de junio. Una preocupante noticia que se conoce a un mes de que el comunicador cumpla 80 años, acontecimiento que tendrá lugar el próximo 18 de agosto.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que Quintero ha tenido que ser hospitalizado, aunque en todo este tiempo ha estado acompañado por amigos y familiares, tal y como señala el medio local Diario de Huelva, por lo que todo parece indicar que no se trata de un caso de coronavirus.

Jesús Quintero comenzó su trayectoria en el programa radiofónico Estudio 15-18 de RNE, espacio que presentaba junto a Marisol Valle y que cosechó un gran éxito en la época.

El presentador está atravesando un momento delicado de salud. Gtres

Pero su proyecto estrella en televisión sería El loco de la colina, programa de entrevistas que popularizó su peculiar estilo de comunicar y le granjeó el reconocimiento dentro y fuera de las fronteras españolas.

En los últimos años, el presentador ha sido noticia por uno de sus fallidos proyectos profesionales. A principios de 2018, Quintero esa desahuciado del teatro sevillano al que había puesto su apellido debido a un impago del alquiler que se extendió durante dos años y medio.

Según denunció entonces la empresa propietaria del Teatro Quintero, Inversiones Frois Lissen S.L, la deuda del comunicador ascendía a 540.000 euros, una cuantía que Jesús Quintero nunca accedió a pagar pese a las sentencias en su contra.

Jesús Quintero ha sido noticia en los últimos años por sus problemas financieros.

Este ha sido solo el último traspié económico para el periodista, que lleva teniendo problemas financieros desde hace tiempo. Ya en 2016 se supo que atravesaba un delicado momento económico. En una transcripción del sumario del caso Ausbanc se le escuchó asegurar que sus hijas lo habían demandado por no pagarles "sus estudios".

Tras estas declaraciones, Quintero pedía ayuda para que no le embargasen sus propiedades. Según un extracto de conversación con Luis Pineda, presidente de Ausbanc, el periodista afirmaba: "Me ejecutan (...) No tengo dinero, no tengo trabajo".

Para tratar de remediar este problema Quintero puso en venta su vivienda sevillana, la que consideraba su gran joya. Se trataba de un gran ático ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, a escasos metros de la catedral de Sevilla, que vendía por 1,3 millones de euros.

Jesús Quintero atendió a 'EL ESPAÑOL' en febrero. Daniel Ramírez

El pasado mes de febrero, Jesús Quintero atendía a EL ESPAÑOL para hacer un repaso a su vida profesional y al panorama político con su peculiar forma de expresarse. Así hablaba entonces el comunicador sobre su retiro del foco mediático: "Creo que, sobre todo en la tele, se ha perdido el gusto, la sensibilidad y hasta la vergüenza. Lo que en Andalucía llamamos el paladar".

Quintero confesaba en la misma entrevista que antes de alcanzar la fama soñaba con ser actor: "Soy un actor frustrado. Luego acabé en la radio, también a bordo de una roulot con la que recorrimos España. Una furgoneta extravagante y vagamunda. Radio Nacional, La Ser, Televisión Española, Canal Sur… Son tantos sitios… He recorrido este país pueblo a pueblo, río a río. He visto a muchos enrollarse con la fama, la riqueza y el poder. Para mí, no tiene demasiado interés. ¿Sabes? El psicoanálisis me ha ayudado mucho", revelaba, añadiendo entusiasmado que llevaba "veinte años de psicoanálisis".

