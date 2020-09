Rafa Mora, el colaborador más odiado de 'Sálvame': críticas, insultos y firmas para que se vaya

Sálvame ha vivido un verano 'a medio gas' debido a la crisis del coronavirus, la escasez de temas de interés y el confinamiento forzoso de varios de sus colaboradores por un positivo en Covid-19 entre el equipo. Sin embargo, hay una persona que se ha entregado a la causa, sacando su lado más polémico y televisivo para tratar de reflotar unas audiencias que han sufrido un evidente desgaste en esta temporada estival.

Se trata de Rafa Mora (37 años), colaborador que el pasado mes de julio daba un paso más en su carrera televisiva y se presentaba al examen de Acceso a la Universidad para estudiar Periodismo tras cuatro años participando en el programa vespertino.

El extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se muestra cada vez más seguro en su silla, una actitud que no parece convencer a los espectadores, pues en los últimos meses han elevado en infinidad de ocasiones el nombre del valenciano hasta lo más alto de las tendencias de Twitter con cientos de críticas hacia él.

Que diferencia de tardes cuando no esta Rafa Mora!!Por Dios que no vuelva 🙏🙏 — Pocastontas (@Pocahon76311989) September 1, 2020

Y q tranquilidad poder ver el programa sin gritos ni los malos modos de Rafa mora.....q maravilla. Ojalá fuese así siempre — mila perez bello (@milaydani1) August 31, 2020

Rafa Mora vuelve la cueva y cuando superes ese complejo de masculinidad sal. #PoliSofiKiko — Raúl Ernman🇪🇸❤️ (@RaulErnman) August 29, 2020

Acudiendo a los comentarios sobre Rafa Mora en redes sociales, se observa que la percepción mayoritaria sobre él ha cambiado en tiempo récord, pues hace menos de seis meses, el programa enfrentaba al valenciano con Kiko Jiménez (28) en una encuesta para decidir quién debía quedarse como colaborador. Un aplastante 82% de los espectadores dio la victoria a Rafa en aquel momento.

Sin embargo, estas semanas se puede comprobar cómo las tornas han cambiado y el novio de Sofía Suescun (24) despierta más admiración que su gran rival. Comentarios como que "Rafa Mora hace bueno a Kiko Jiménez" o "prefiero mil veces a Kiko Jiménez" se suceden en Twitter, donde se han realizado encuestas alternativas similares a la que llevó a cabo Sálvame en su día y los resultados no son nada favorables para el valenciano.

¿Quién se comporta mejor como colaborador?



🔁 Rafa Mora

❤️ Kiko Jiménez pic.twitter.com/1SCEDaIaOn — Javichu Galdeano Beck 💫🚌 (@javichu_r) August 28, 2020

Rafa Mora hace bueno a Kiko Jiménez #yoveosalvame — María (@LMariizzz) August 28, 2020

No sé si tienen a Rafa por la polémica pero cuando se pone así yo cambio de canal porque da vergüenza ajena. Kiko Jiménez al menos sabe estar y mira que no es la repera...#yoveosálvame — Laura García-Mora (@Laububble11) August 28, 2020

Lo cierto es que, bajo la influencia del pinganillo o no, Rafa Mora ha vivido una auténtica escalada de polémicas y conflictos este verano. Se ha enfrentado a buena parte de sus compañeros por defender a Kiko Matamoros (63) y ha adoptado una actitud que incluso hacía estallar a Nuria Marín (38) el pasado viernes 28 de agosto: "No sé quién eres, nunca me lo has puesto tan difícil en el programa", reprochaba la catalana.

Ese mismo día, Chelo García Cortés (68) también brotaba contra el extronista y le espetaba una frase que posteriormente fue muy aplaudida en redes sociales: "¡Te estás convirtiendo en el colaborador más insoportable!".

España unida ratificando que Rafa Mora es el colaborador más insoportable #yoveosalvame pic.twitter.com/O85WrZguwV — pepinot (@comentadoradet5) August 28, 2020

Chelo: “Rafa Mora te estás convirtiendo en el colaborador más INSOPORTABLE de @salvameoficial Twitter: #yoveosalvame pic.twitter.com/su5brSO5oK — Telemaníaco (@Telemanaco1) August 28, 2020

La indignación contra el colaborador llega hasta tal punto que, además de las numerosas menciones en redes al programa pidiendo que se le aparte, se ha iniciado una campaña de firmas en change.org para que sea fulminantemente despedido del espacio vespertino de Telecinco.

La petición, que por el momento ha recogido más de 500 apoyos, acusa a Rafa Mora de ser "un machista y un maleducado" y de crear un "ambiente sucio" bajo las directrices del "maestro de la maldad televisiva", Kiko Matamoros.

Rafa Mora y Lydia Lozano han protagonizado una fuerte bronca en directo. Mediaset

La última de las grandes broncas del colaborador se producía el pasado lunes contra una de las veteranas del programa, Lydia Lozano (59), que además es una de las más apoyadas en redes sociales. Rafa Mora acusaba a la periodista de contar a la dirección informaciones privadas que sus compañeros le confiaban tras las cámaras, algo que hizo brotar a la canaria. "Va de Matamoros y yo con Matamoros me llevo bien y a este señor no le soporto", sentenciaba.

