Brutal bronca de Rafa Mora con Lydia Lozano tras acusarla de desleal: "Es un ser despreciable"

La discordia regresa a Sálvame. Este lunes Rafa Mora (37 años) ha sido el eje central de los enfrentamientos que se han desarrollado durante la tarde, discusión en la que Lydia Lozano (59) y el extronista han sido los principales protagonistas. El valenciano ha revelado una supuesta información que deja en muy mal lugar a la periodista, y es que la ha acusado de ser una traidora.

Según el colaborador, Lydia ha revelado a la dirección del programa informaciones secretas de algunos de sus compañeros que se comentan fuera de cámara. Datos que no deberían haber sido contados y que, según Rafa, la canaria habría aireado con una intención más que cuestionable. "Es un ser despreciable", ha dicho el aspirante a periodista sobre la veterana tertuliana, que ha contraatacado diciendo que el 'viceverso' es un "mentiroso".

Acto seguido, la dirección del programa ha reafirmado a Rafa Mora diciendo que lo que contaba era cierto. Gesto que ha terminado enfureciendo aún más a Lydia Lozano, que ha estado a punto de romper en llanto. Tras este hecho, la cúpula del programa ha reconocido que habían respaldado al valenciano con el fin de gastar una broma a su colaboradora estrella. Algo que no ha gustado nada a la damnificada. "Dirección no desmiente la información que he dado, pero me ha prohibido que la dé", ha alegado después Rafa defendiendo así su verdad.

Lydia Lozano se ha defendido de los comentarios del aspirante a periodista. Telecinco

"Este señor (Rafa) dijo en la revista por la que cobró que yo cada vez que no iba un compañero mío a trabajar yo me iba a dirección a preguntar por qué venían un día más otros compañeros. Que digan si es verdad o mentira porque a mí eso no me importa nada. Pero sí la gente que gana dinero mintiendo en exclusivas", decía a gritos la canaria desde una conexión que ha realizado desde su casa a consecuencia de la cuarentena a la que está sometida. Un momento cargado de tensión que Carlota Corredera (46) procuraba controlar.

El nerviosismo y el enfado se han apoderado de Lozano durante unos minutos, en los que ha reconocido que no se fía de muchos de sus compañeros. "Me fío de Gema López, de Belén... de Antonio Montero nada de nada", comentaba la periodista, que dejaba entrever así la mala relación que tiene con el paparazzi. Sinceridad que ha sido muy aplaudida en plató.

Lydia ha señalado a los compañeros en los que no confía.

Si bien es cierto que Lydia Lozano se ha defendido bien sola de las acusaciones, algunos de sus compañeros también han salido en su defensa. Concretamente Miguel Frigenti (32), que querido alabar a la periodista, consiguiendo así que Rafa Mora le tachara de "pelota" y "lleva bolsos". Calificativos que no han gustado nada al tertuliano y que ha propiciado un enfrentamiento entre ellos.

[Más información: Lydia Lozano, la estrella actual de Mediaset: todas las polémicas que ha protagonizado este año]