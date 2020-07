La madre de Christoper, sobre su relación con Fani: "Los palos se los tiene que llevar solo"

Mucho está dando que hablar la participación de Fani Carbajo (34 años) y Christopher Guzmán (28) en La casa fuerte. La pareja, que entró en el reality de lo más enamorada y con planes de boda para finales de agosto, no dejan de protagonizar encontronazos y discusiones que hacen peligrar no sólo su enlace sino también su relación.

Yanina, madre de Christoper, se muestra cansada de las peleas de su hijo con Fani y afirma que cuando su hijo se de cuenta de que su relación no tiene futuro, ella estará ahí para apoyarle: "Los palos se los tiene que llevar por sí solo. Ahí voy a estar yo y su familia cuando él despierte".

Se muestra de los más seria y molesta cuando se le pregunta por Fani y su manera de ser con su hijo, Yanina afirma que "todo el mundo sabe que el carácter de Fani es fuerte". Sin embargo, la madre de Christopher prefiere no meterse en las peleas de la pareja: "Son discusiones de ellos dos, yo no tengo nada que ver".

Contundente, Yanina confiesa que no se asustó cuando su hijo amenazó con abandonar La casa fuerte: "No, porque me puse en su papel. Pensé ya está cansado también y es que bueno, mira, a los hijos hay que dejarlos que ellos se golpeen contra la pared solitos".

La pareja durante su participación en 'La isla de las tentaciones'.

Sorprendentemente, la madre de Christopher afirma que "el programa casi no lo veo" pero sí asegura que Fani no es cómo se la está viendo en el reality: "Ella no se así. Tiene su carácter fuerte pero eso de estar discutiendo con toda la gente eso no es así".

Muy sincera, Yanina confirma que su hijo y su nuera están discutiendo continuamente con un constante tira y afloja: "Sí, ellos son así". "Ya dejé de sufrir hace mucho tiempo. Es que van tira y afloja, tira y afloja, y ya a una se cansa", asevera la madre de Christopher.

"Mira, no sé dónde va a llegar esta pareja, pero bueno. Cada cual se tiene que pegar los portazos solito. No queda otra, porque es que a los hijos se les puedes decir mil cosas, pero cuando hay sentimientos... no hacen mucho caso por mucho que una sea la madre. Los palos se los tiene que llevar por sí solos. Ahí voy a estar yo y su familia cuando él despierte", concluye una tajante Yanina.

