Nathalie Poza recibe un aluvión de críticas por su tensa entrevista en 'La Resistencia'

Nathalie Poza (47 años) ha acudido a La Resistencia para promocionar su nuevo proyecto, la película Invisibles. Se trata de la primera ocasión en que la actriz visita el programa de David Broncano (34) y, lejos de ser un gran descubrimiento para los espectadores, ha recibido numerosas críticas por su actitud durante la entrevista.

Al presentarla, Broncano ha bromeado sobre el parecido entre el nombre de la invitada y otra actriz internacional, Natalie Portman (38), asegurando no saber muy bien a quién iba a entrevistar. Así, Poza ha aparecido en plató visiblemente decepcionada: "Es muy doloroso que no se acuerden de tu nombre, yo también soy más de Buenafuente pero estoy aquí hoy" ha afirmado.

El transcurso de la conversación ha seguido desarrollándose con el mismo nivel de tensión, con supuestas bromas por parte de la actriz que no parecían serlo. Y es que la Nathalie ha asegurado que no es muy fan del programa: "Es para milenials y yo ya estoy muy pasada".

Sobre su visita, ha revelado que fue su amiga Candela Peña quien la convenció para ir, confesando además que las pocas ocasiones en que ha visto La Resistencia ha sido para ver las apariciones de la actriz.

La promoción de su película tampoco ha sido muy efusiva, ya que Poza considera que el éxito del filme no depende de su intervención en ese programa: "Hoy presento una peli pero no es para gente joven. No creo que dependa de ti el éxito de la peli, no quiero forzarte a hablar de algo que no te apetece".

Esa actitud ha provocado una ola de comentarios negativos en las redes sociales, que acusan a la actriz de no entender el espíritu del programa de Movistar Plus.

Nathalie Poza parece molesta con Broncano y "La Resistencia" de verdad. Entre risas está tirando darditos y se le nota incómoda. — Daniel B. G. (@DanielBzG) March 5, 2020

Qué pesada Nathalie Poza, todo el mundo conocen el tono y el estilo del programa, si no te gusta te quedas en casa o pides responsabilidades a quien te lleva. — Adrián Rodríguez (@AdriRdzz) March 6, 2020

Puede ser una de las peores entrevistas de #LaResistencia esta de #NataliePoza??

Qué le pasa? Puede ser de las invitadas más incómodas?? — Roberto Fernández 🚴🏻‍♂️ (@Roberfdez) March 5, 2020

Lo cierto es que Nathalie Poza ha repetido en varias ocasiones la frase "no vengo más", acusando al programa de no saber a quién invita. Una incómoda conversación en la que Broncano ha tenido que sacar a relucir su humor para tratar de salvar la entrevista, recibiendo halagos por ello.

Sin embargo, también hay otros tuiteros que consideran normal el enfado de la invitada ante la evidente desinformación del presentador sobre su carrera, un recurso que en el programa se utiliza como seña de identidad pero que algunos espectadores consideran una falta de respeto a los entrevistados.

Madre mía, qué ridículo el de Broncano ayer en @LaResistencia con Nathalie Poza. No sabía que hacer un programa de humor te eximía de informarte sobre tu invitado. Mucho que aprender de Buenafuente. — Íñigo Sota (@InigoSota) March 6, 2020

Es cierto que esa actitud tan defensiva parece un poco fuera de lugar, pero que alguien le diga por fin al Broncano éste las cosas como son me hace admirar bastante más a Nathalie. https://t.co/iANr8vL15E — Miguel Alcalde (@merel_al) March 6, 2020

