Zahara, profesora de 'OT 2020': "Empecé a ver el programa por Amaia"

El año 2020 promete ser especialmente exitoso en la trayectoria de Zahara (36 años). Con un libro de poemas recién publicado y confirmada como nuevo fichaje de Operación Triunfo para impartir las clases de cultura musical en la nueva edición, la cantante recorrerá España como protagonista de la próxima gira Vibra Mahou, tomando el relevo al grupo Miss Caffeina.

Así se anunciaba este martes en el concierto de cierre de la gira Cómplices de Vibra Mahou, que ha juntado durante meses a varios artistas de diferentes géneros para hacer auténtica magia musical frente al público.

Zahara y Miss Caffeina eran, precisamente, los últimos en reunirse para despedir este ciclo y contar juntos la buena nueva. Entre tanta alegría, la ubetense atiende a JALEOS para hablar de su nueva faceta en la academia más famosa de la televisión.

¿Cómo se está recibiendo su poemario, Teoría de los cuerpos?

Pues preciosamente. Está siendo una experiencia genial. Es muy fuerte que la gente conecte con esta otra parte de mí que yo siento como superegoísta, es algo que hago porque necesito soltar las historias que llevo dentro. Que haya tanta gente con ganas de leerlas y hacerlas suyas y que además gusten es increíble.

Al final es como con las canciones, saca algo que lleva dentro y los demás se identifican.

Claro, pero con la música estoy acostumbrada. La música es la aliada de las canciones que hace que conectes por otra parte. Si una letra no conecta tanto, la parte musical siempre puede trasladar algo. Pero en los poemas solo es texto y si no funciona no hay ninguna red que lo sostenga.

¿Con qué se queda: las canciones o los poemas?

Con la música siempre. Para mí es mi modo y mi medio de vida. Vivo para y por ella. Es con lo que estoy 100% conectada. Yo estoy todo el día escribiendo, pero creo que no podría escribir sin la parte de la música.

Ahora suma un nuevo reto: Operación Triunfo. ¿Cómo lo afronta?

Con mucha ilusión. Me parece una oportunidad preciosa para aprender, revisar la historia de la música, volver a conectar con discos que tenía olvidados, charlar con amigos entendidos... ¡Me encanta!

¿Se pensó mucho si aceptar?

Pensé "¡Ostia! No lo he hecho nunca y no sé si voy a saber hacerlo, ¡pero acepto! Ya veré cómo". Me pareció una propuesta preciosa. Cultura musical en televisión para los concursantes de OT, que no son solo cantantes, son personas que hacen música, la conocen, componen, tocan... Me parece fundamental que exista esta asignatura, me encanta cómo lo han hecho Guille y Miki [profesores de 2017 y 2018, respectivamente] y es precioso que este año cuenten conmigo.

¿Se ha preparado ya las clases?

Me voy a pasar todo diciembre hablando mucho de música con amigos y escuchando mucha música. Eso es de lo que trata la asignatura, de que los chicos y chicas salgan de lo que conocen y que abran los oídos y las mentes a otras cosas que se han hecho antes, o que se están haciendo en paralelo, que les puedan inspirar o nutrir para hacer más música.

¿Le han dado algún consejo Miki Puig o Guille Milkyway?

Me vi algunas clases y me las voy a ver todas por saber qué hicieron y no hacer exactamente lo mismo. Cuando lo tenga más claro les escribiré porque me pueden dar consejos y me apetece que me cuenten cosas.

¿Qué le parece el casting de este año?

No he visto nada. Quiero llegar virgen porque mi parte de maestra me dice que es fundamental recibirles a todos por igual. No quiero ir con prejuicios. Si luego va surgiendo tendré mis emociones pero no las mostraré, tengo que intentar sacar de todos lo máximo. No quiero ir condicionada, me apetece llegar, conocerles y una vez que empiece 'zampármelo' todo.

¿Ha seguido las anteriores ediciones?

En 2017 me vi la gala cero por cotillear, salió Amaia y dije "¡Pero esto qué es!". Empecé a ver el programa por ella, me veía sólo sus actuaciones. Cuando vi que ella y Aitana cantaban Con las ganas me fijé en Aitana, que también me había llamado la atención, y fue a partir de ese momento que me empecé a ver las galas, los ensayos, el 24 horas... Me hice fan absoluta.

¿De OT 2018 quién le conquistó?

Me pilló en una época muy complicada, trabajando y con un hijo de un año, así que la vi un poco más por encima. Pero me gustan mucho Alba y Natalia.

¿Le preocupa estar en el punto de mira como profesora?

Lo mío es una clase de una hora a la semana. Es más para ellos que para el público. Es muy raro que de una clase colectiva haya algo que poner en un resumen. Yo creo que la mía va a ser un poco menos visible, pero como tiendo a liar las cosas muchísimo igual hago alguna locura y luego se me da la vuelta.

