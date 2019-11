Las pruebas de que Cristina Cifuentes detesta Telecinco, la cadena donde ahora colabora

Cristina Cifuentes (55 años) es la nueva colaboradora estrella de El programa de Ana Rosa. La expresidenta de la Comunidad de Madrid debutaba este jueves como tertuliana en el programa matinal de Telecinco, confirmando su fichaje como rostro habitual del espacio.

Pero la sorpresa no acababa ahí, porque horas más tarde Cifuentes volvía a hacer acto de presencia en un programa de Mediaset, en este caso en Sálvame, adonde acudió para dar una sorpresa a Carlota Corredera (45) y entregarle el primer ejemplar de su nuevo libro, Hablemos de nosotras, donde la presentadora habla sobre feminismo con 11 personas, entre ellas la expolítica.

"Yo veo Sálvame y me divierto muchísimo, me parece que hacéis un trabajo estupendo y que sigáis así, entreteniendo a la gente", expresaba Cifuentes, a la que Kiko Hernández (43) ofreció incluso ejercer como presentadora de Sálvame Limón la semana que viene: "No voy a poder, pero no lo descarto en el futuro", respondió.

Cristina Cifuentes visitaba 'Sálvame' este jueves para sorprender a Carlota Corredera. Mediaset

Pese a esta buena sintonía que muestra en su nuevo lugar de trajo, lo cierto es que Cristina Cifuentes no dedicaba precisamente halagos hacia los programas en los que ahora participa. El perfil de Twitter de la expresidenta delata su animadversión hacia lo que ella considera "telebasura", criticando abiertamente a Telecinco en su antigua etapa como política.

En agosto de 2010, el que fuera candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez (51), era entrevistado en el programa La Noria. Una visita con la que Cifuentes fue muy crítica, afirmando que no vería el programa porque tiene "prohibida la telebasura" y que ve pocas cosas en la televisión, pero "Telecinco jamás".

@angelmartinezx2 Lo siento pero no voy a ver aTomás Gómez. Tengo prohibida la telebasura... — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) August 21, 2010

@angelmartinezx2 La tele en general la veo poco (solo pelis), pero telecinco jamás — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) August 21, 2010

Ocho meses más tarde, Cristina hacía referencia directa a Sálvame para responder a un usuario que considera que en televisión "las audiencias mandan". "Eso es opinable, también Sálvame tiene mucha audiencia y yo no lo he visto jamás", aseveraba.

@joseramonmoreno Eso es opinable, también #salvame tiene mucha audiencia y yo no lo he visto jamas @fmlopez48 @blogdeirene — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) April 29, 2011

Los tertulianos de Telecinco tampoco se libraban de los ataques de Cristina Cifuentes. Un seguidor de la entonces política del PP le reprochaba en Twitter las malas formas que mostraban habitualmente los colaboradores de Intereconomía, canal donde ella solía aparecer. Ella decidía tirar de ironía para responder: "Estoy pensando en esos tertulianos tan 'educados' y que 'nunca insultan' de Tele 5".

@visopin De todo hay... Estoy pensando en esos tertulianos tan "educados" y que "nunca insultan" de Tele 5..... — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) September 9, 2011

Puede que el paso de los años y las nuevas circunstancias hayan hecho cambiar de opinión a Cristina Cifuentes, quien desde hace un tiempo se ha mostrado muy amable con los programas de Mediaset. De hecho, en septiembre concedió a El Programa de Ana Rosa la que fue su primera entrevista tras su polémica dimisión.

Ya en 2011, un internauta le advertía de que no se puede decir "nunca ni siempre" a determinado tipo de programas porque "las circunstancias obligan a veces", algo con lo que ella se mostraba de acuerdo, pero mantenía su postura.

@AsunCarretero Tienes razón pero, en la medida de lo posible, siempre me mantengo alejada de la #TeleBasura @gasolinero — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) October 30, 2011

No se sabe si su nuevo periplo televisivo se ha visto forzado por su nueva situación ahora que vive alejada de la política, o simplemente ha cambiado de opinión, pero lo cierto es que Cristina Cifuentes parece bastante cómoda en su nueva faceta en Telecinco. ¿Se habrá dejado seducir por la telebasura?

