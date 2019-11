Eva Isanta y Ernesto Sevilla, padrinos del nuevo concurso de Cuatro

Los actores de La que se avecina, Ernesto Sevilla (41 años) y Eva Isanta (48) serán los padrinos del nuevo concurso de Cuatro que presentará su compañero de reparto en la serie, Pablo Chiapella (42), El Bribón, en el que ayudarán a los participantes de la primera entrega a conseguir el premio final.

Así lo ha comunicado en una rueda de prensa Leonardo Baltanás, director de Producción de Contenidos de Mediaset España, quien también ha confirmado que el primer programa se emitirá en "simulcast" con el resto de cadenas de Mediaset España, salvo Telecinco, el próximo lunes 25 de noviembre a las 19:30 horas.

El programa 'El Bribón' se estrenará el lunes 25 de noviembre.

El directivo de Mediaset y Ángel Ayllón, productor ejecutivo de Producciones Mandarina, filial del grupo y creadora de El Bribón, han coincidido en destacar ante los medios que el nuevo concurso "no es una adaptación, sino un formato nuevo", hecho que han considerado positivo para el panorama audiovisual.

Cuatro sustituye así el programa presentado por Jesús Vázquez (54), Me quedo contigo, que ocupaba esta franja horaria, y retoma el formato de concurso diario, por el que no apostaba la cadena desde 2014, según ha declarado Baltanás a los medios.

El Bribón cuenta con tres fases eliminatorias, donde las tres parejas de concursantes deben responder adecuadamente a preguntas de cultura general y popular para llevarse el premio final de hasta 70.000 euros.

Mediaset y Mandarina han señalado que es un concurso con una dinámica muy sencilla, en el que se podría "jugar desde casa con el volumen apagado", una de las claves de los buenos quiz show ("concurso de preguntas") para Baltanás.

Pablo Chiapella será el encargada de presentar el concurso 'El Bribón'.

Tras su paso por El Paisano de Televisión Española y su interpretación del personaje de Amador Rivas en la serie de Telecinco La que se avecina, Pablo Chiapella presenta ahora, por primera vez en su carrera, un concurso de televisión donde el único guion que sigue es el de las preguntas, según él mismo afirma.

"Me estoy sorprendiendo a mí mismo y me veo capaz, aunque tengo mucho que aprender", ha confesado el presentador de El Bribón. El intérprete ha confirmado, además, que seguirá interpretando a Amador en La que se avecina, un personaje que no deja de sorprenderle.

Los productores del concurso opinan que Pablo Chiapella es la persona adecuada para conducir El Bribón, por su "humor, gracia y picardía, que puede tanto ayudar como confundir a los participantes".

De momento, tras treinta entregas grabadas, Mediaset tiene previsto realizar más programas hasta el próximo mes de enero, según ha confirmado Chiapella en la rueda de prensa

