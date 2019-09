Luis Tosar, de estar siete meses en el paro a triunfar con a ‘Quien a hierro mata’

El pasado 30 de agosto llegaba a la cartelera uno de los estrenos más esperados del año en el cine español, ‘Quien a hierro mata’, el nuevo largometraje de Paco Plaza (46 años) que tiene a Luis Tosar (48) como protagonista. Una razón de peso para que el actor gallego visitara este miércoles ‘El Hormiguero’.

Antes de que apareciera en el plató, Pablo Motos (54) anunciaba que iba a ser una noche de emociones fuertes, en la que iban a hacer una prueba de cierto riesgo con el invitado. Por eso, en cuanto comenzó la entrevista, Tosar reconoció que estaba “bien, pero mi madre ahora mismo creo que acojonada, porque has dicho fuego e invitado… Mis padres son fans del programa y lo estarán viendo”.

Después de la explicación pertinente de Motos para tratar de tranquilizar a los padres de Tosar, el presentador quiso felicitar al actor por su reciente paternidad y le preguntó si se pasaba menos miedo con el segundo hijo. En este sentido, el protagonista de ‘Quien a hierro mata’ asegura que “en el parto te diré que un poco más, me entró la paranoia”. Siguiendo en el contexto familiar, Tosar reconoció que pone voz aguda cuando habla con su hija y también con su hijo mayor: “Les hablamos como si fueran tontos, ellos no lo son, nosotros sí”, bromeó.

Tras esa introducción, el gallego definió su última película como “un thriller todo lo clásico que te puedes imaginar, pero partiendo de un enfermero que le toca cuidar a un narco que se mete en un geriátrico. Este hombre personifica todo lo malo que ha vivido el enfermero. Vemos hasta dónde puede llegar un hombre aparentemente normal”. Ahondando un poco más, Tosar aclara que el film “habla del bien y del mal, gira sobre todo en torno al rencor, el cáncer del alma”.

Cada cosa a su momento

Además de alimentar su excelente reputación como intérprete, ‘Quien a hierro mata’ también ha dejado una lectura positiva para este actor: “He aprendido que para conciliar no te puedes llevar el trabajo a casa. Hay una energía que se instala de forma inconsciente”. A pesar de ello, Tosar asegura que “no me ha pasado nunca de pasarme tres meses comportándome como si fuera el personaje que interpreto. Lo bueno que tiene la paternidad es que te obliga a cambiar el chip, a cambiar de energía”.

En el rodaje de esta película de Paco Plaza también ha habido tiempo para la diversión, sobre todo rodando escenas a priori peligrosas: “Me lo he pasado muy bien rodando la secuencia de la persecución de coches. El primer golpe fue poderoso. Pasamos toda la noche rodando y de vez en cuando el especialista me daba un golpecito”, recordaba entre risas el invitado.

Más serio se puso el actor gallego a la hora de hablar de los sinsabores de su profesión, una cara un tanto desconocida para el gran público: “Cuando me llegó esta película llevaba siete meses en el paro. Cuando no estoy trabajando me levanto bastante temprano y hago vida normal. Si los parones son largos, no son programados, cuando hay mucha incertidumbre, comienza la tragedia, porque entre otras cosas hay que alimentar a una familia”. Siguiendo con la explicación de estas situaciones, Tosar detalló que “a veces se juntan los estrenos y da la impresión de que te sobran los papeles, y puede ser que en ese momento estés en el paro y sin previsión de trabajar. Pero es la forma de vida que elegimos. Como dice Paco Plaza, peor es la vendimia”.

Tras estas reflexiones, el programa siguió su curso habitual, aunque en esta ocasión se produjo un debut, el de Antonio Resines (65) como colaborador, que ejerció de juez sobre determinados temas como la celebración de despedidas de soltero conjuntas o la gente que regala abrazos por la calle.

Y como lo prometido es deuda, para cerrar el programa, Motos y Tosar salieron a los exteriores del plató para protagonizar una secuencia al más puro estilo Hollywood, metidos en un coche que atravesó una cortina de fuego, con una actriz especialista subida al techo.