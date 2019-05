La enfermedad de Carlos Sobera: la diabetes tipo 2 que aumenta su riesgo de infarto

Una fotografía de Instagram hizo saltar todas las alarmas respecto al estado de salud de Carlos Sobera (58 años). "Recuperándome", publicaba el presentador de First dates junto a una imagen acompañada del hashtag #hospitalramónycajal. En cuanto la instantánea se subió a la red, sus más de 30.000 seguidores empezaron a preocuparse y preguntarse: "¿Va todo bien?".

Sobera, que a menudo suele interactuar con sus followers, restó importancia: "Nada de que preocuparse demasiado. ¡Una infeccion ya superada! Muchas gracias a todos", confesó. De forma más detallada en una entrevista reveló que en realidad aquello no fue tan sencillo como lo pintó a priori: "Tuve una infección bacteriana por un absceso y me tuvieron que intervenir. Estuve cuatro días ingresado. Ha sido un buen susto. Me operaron el 5 de julio, pero todo bien, afortunadamente".

Ese "absceso" al que Sobera hizo alusión vino provocado por una fístula y, precisamente, por ser diábetico tipo 2 tuvieron que intervenirlo y operarlo de urgencia. "Hay un momento en el que te da la impresión de que tú controlas la enfermedad y de que va todo más o menos bien mientras te tomes la medicación... Pero un buen día te pasa algo. Y a mí me pasó este verano, que tuve un absceso provocado por una fístula y por ser diabético tipo 2 me tuvieron que intervenir de emergencia", desveló el de Baracaldo.

"Entonces te das cuenta de que la diabetes es un enemigo silencioso al que hay que combatir siempre", concluyó, apuntando, además, entre otras consecuencias de la diabetes, la posibilidad de aumento de sufrir un infarto.

El pasado 14 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Carlos Sobera participó de forma altruista en un spot cuyo objetivo era concienciar de los hábitos de vida saludable para evitar la diabetes. El presentador de Mediaset España confesó, además, la forma en que le comunicaron que padecía esta enfermedad: "El destino llamó a mi puerta, tuve que hacerme una analítica y a los cuatro días de hacérmela me dijeron que tenía el azúcar en 300, una barbaridad. Me puse en régimen estricto ese día, y por la noche me fu a urgencias. Me confirmaron que era diabético tipo 2 y a partir de ahí comencé a actuar en consecuencia", reveló.

La diabetes es una enfermedad que en España afecta a más de cinco millones de personas y 426 en todo el mundo. Se trata de una dolencia en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consume. La insulina, la solución, es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común y la que padece el presentador Carlos Sobera, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

