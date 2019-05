Teresa Campos y Toñi Moreno, su cara a cara más esperado tras la "traición imperdonable"

Maestra y pupila limando asperezas. Ha llegado la hora de la verdad: María Teresa Campos (77 años) y Toñi Moreno (45) se verán las caras públicamente el próximo lunes en el programa Un año de tu vida, que presenta Moreno en Canal Sur. Y lo harán después de que Toñi ocupara la franja del fin de semana con Viva la vida tras la cancelación de Qué tiempo tan feliz. En ese aciago y tenso momento, se habló de que a la Campos no le hizo ninguna gracia el paso al frente de Moreno.

Entonces, JALEOS pudo conocer que a la presentadora malagueña "le sentó fatal" tamaña decisión tanto de la cadena como de Toñi; lo entendió como una "traición imperdonable" e incluso, durante su entrevista con Risto Mejide (44) en Chester, dejó claro que ella los fines de semana "se pone películas" para no sintonizar Viva la vida. "Le duele no verse ahí", se deslizó. Ahora, tras mucho tiempo de silencio, ambas presentadoras se verán las caras en una entrevista histórica en la que habrá de todo: confesiones, reproches, perdones y reconciliación final.

Así lo ha anunciado la propia Toñi en su cuenta de Instagram: "Sabía que solo era cuestión de encontrarse, y todo quedaría en una tontería. Esta foto significa tanto para mí. Esta señora me enseñó tantas cosas sobre una pasión compartida, la comunicación, que nuestra historia debía terminar... o empezar, como ya veréis el lunes. La quiero, con su genio y su genialidad, con su humor y mi amor, con su talento y mis ganas de aprender. La jefa vino con ganas de demostrar que la última palabra la tiene ella".

En la imagen aparecen ambas, sonrientes, sentadas en un sofá durante una pausa de la grabación del espacio. "Teresa, la ilusión de mi vida es que tú un día vengas a este plató, te sientes, te haga la entrevista, la entrevista de mi vida y que te vayas muy contenta. Eso es lo que a mí me gustaría" Y parece que aquella ilusión que compartió en Viva la vida un año atrás ya se ha cumplido. Según ha desvelado LOOK, no será una entrevista, precisamente, amable, ya que María Teresa llegará a llamar "cobarde" a Toñi por su forma de afrontar su sustitución.

Aunque por el momento no han trascendido los temas que han tratado presentadora e invitada durante el programa, lo cierto es que Un año de tu vida rinde homenaje a sus participantes mediante un recordatorio de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y personal. Este periódico ha podido conocer que Teresa, entre otras cuestiones, abordará la feliz etapa profesional que vivió con Jesús Hermida. Sea como fuere, no cabe duda de que esa charla hará historia.

