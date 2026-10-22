Ana Boyer se sincera sobre la maternidad con cuatro hijos: "Hemos pasado unos meses desbordados"

Ana Boyer (37 años) ha acudido al evento de Rabat en Madrid, donde ha hablado de su vida en Qatar, su familia numerosa con Fernando Verdasco (42) y la relación que mantiene con su madre, Isabel Preysler (76), y su hermana Tamara Falcó (44).

Recién llegada de Doha, donde vive con su marido y sus cuatro hijos -Miguel, Mateo, Martín y la pequeña Mía-, ha reconocido entre risas el "shock" que le ha supuesto el cambio de temperaturas: “En Qatar hace como 35 grados y sol. Cuando me bajé del avión, venía con camiseta corta pensando que esto era lo de allí y de repente llegué y dije: ‘¡Vaya shock!"”, ha bromeado.

La empresaria se ha confesado "muy friolera", una condición que, según ha revelado, comparte con su hermana Tamara Falcó y con su madre, Isabel Preysler: "Hasta en verano creo que duerme con calcetines en el norte. Somos todas muy frioleras", ha asegurado entre risas.

Ana Boyer llegando al evento de Rabat. Gtres

Pese a que aprovecha cada viaje para reencontrarse con su familia y sus amigas, la hija menor de Isabel Preysler ha dejado claro que no contempla un regreso definitivo a España. "De momento no, porque estamos muy bien ahí. Y mis hijos no se ven volviendo. Les encanta cuando venimos aquí de vacaciones, pero su día a día lo ven allí", ha explicado.

La pareja reside en Doha desde hace años y, según ha contado, sus hijos están plenamente integrados. Tienen su colegio, sus amigos y una rutina que disfrutan. "Estamos muy adaptados. Llevamos muchos años y hacemos una vida familiar ahí que nos gusta mucho", ha añadido.

Sí reconoce que echa de menos a su entorno más cercano, pero la distancia se compensa con escapadas frecuentes: "Cada dos o tres meses podemos viajar y venir un par de días. No se nos hace una montaña. Si decimos 'oye, hace mucho que no voy', nos subimos a un avión y nos venimos".

Confiesa que su madre todavía no ha viajado a Qatar para visitarlos, aunque Tamara Falcó sí lo ha hecho. "Le cuesta mucho moverse. Siempre me dice: '¿Pero para qué voy a ir yo si en un mes y medio estás aquí?'. Le da pereza", ha contado con humor. "Yo le insistiré para que venga, pero no sé si habrá suerte".

4 hijos y "momentos de caos"

Madre de cuatro niños pequeños, Ana Boyer no ha escondido que la llegada de Mía, nacida el pasado mes de mayo, ha supuesto un cambio importante en la dinámica familiar. "Hemos pasado unos meses desbordados, como es normal. Con cuatro de las edades que tengo siempre hay momentos de mucho caos y es difícil no sentirse desbordado en algún momento del día", ha reconocido.

La hija menor de Isabel Preysler es madre de cuatro hijos. Gtres

Aun así, se ha mostrado agradecida por poder ser una madre muy presente: "Tenemos mucha suerte de poder pasar tantas horas del día con nuestros hijos. Los llevamos al colegio, los recogemos y estamos con ellos el resto del día". Sobre quién regaña más en casa, ha bromeado: “Está repartido. Cada uno regaña por cosas distintas”.

La pequeña Mía, además, se ha convertido en la niña de los ojos de su padre: "Sí, yo creo que sí", ha admitido sonriendo. Y, de momento, sus hermanos no muestran celos: "Les hace mucha gracia que sea niña. La cuidan más".

De cara a las fiestas, la familia aún no tiene cerrados sus planes. "Siempre pasamos la Navidad aquí o en Miami, pero cada vez con más hijos se complica más la logística. Todavía no lo sabemos", ha confesado.