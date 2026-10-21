Tana Rivera esquiva todas las preguntas sobre su ruptura con el torero Roca Rey: "No sé ni de lo que me estáis hablando"

Tana Rivera (27 años) se ha convertido en la protagonista absoluta del evento de la joyería Rabat que ha tenido lugar esta mañana, del 21 de octubre, en un palacete de 750 metros cuadrados en cuatro alturas en el número 131 de la calle Velázquez.

La hija de Francisco Rivera (52) y Eugenia Martínez de Irujo (57) ha aparecido por primera vez en un acto público tras su comentada separación del torero Roca Rey (30) y ha roto su silencio sobre cómo se encuentra sin querer entrar en detalles.

Antes ha posado para los fotógrafos, serena y sonriente con un conjunto de dos piezas en verde lima, compuesto por una chaqueta de corte largo, abierta y con el delantero de caída fluida, y un pantalón de tiro alto y pernera ancha que se prolongaba hasta cubrir el calzado.

Lo ha combinado con una camisa blanca de acabado satinado, que lleva ligeramente desabrochada y con los puños vueltos sobre las mangas de la chaqueta.

Preguntada directamente por su estado de ánimo actual tras los titulares sobre el fin de su relación, Tana ha evitado confirmar o desmentir la información, pero ha querido enviar un mensaje de calma: "Yo estoy muy bien, la verdad", ha asegurado ante las cámaras.

Tana Rivera posando en su primer photocall tras su ruptura de Roca Rey. Gtres

Ante la insistencia de los periodistas sobre si está pasando por un momento complicado, la joven ha restado importancia y ha insistido en su buen estado de ánimo: "Pero es que no sé ni de lo que me estáis hablando, de verdad. Yo solo os puedo decir que yo estoy muy bien".

La nieta de la duquesa de Alba ha aprovechado el acto para reivindicar su vínculo con la firma de joyería, de la que es imagen un año más. Es de lo único que quería hablar. "Ser imagen de Rabat es una maravilla. Me siento súper orgullosa de que hayan contado conmigo un año más", ha declarado, definiendo la marca como sinónimo de "elegancia, sencillez y pureza".

Lejos de mostrarse abatida, Cayetana Rivera ha hablado de una etapa llena de ilusión profesional. "Tengo muchas oportunidades que me están llegando y me apetecen un montón, con muchas ganas de seguir creciendo y feliz", ha confesado.

Sobre el amor, ha preferido no dar pistas sobre una posible reconciliación con Roca Rey, aunque ha dejado una reflexión optimista: “Lo importante es amar a todo el mundo y que todo el mundo se ame. Y que la familia tenga salud”.

La ruptura entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey trascendió la semana pasada después de seis meses de relación, aunque ninguno de los dos ha querido explicar los motivos ni confirmar si se trata de un punto final definitivo. Algunas fuentes apuntaban incluso a que podría tratarse de un impás tras una discusión, y no de una ruptura definitiva.

La nieta de la duquesa de Alba se ha mostrado serena y tranquila tras su separación. Gtres

Por ahora, Tana se mantiene fiel a su estilo más discreto: no habla de su vida privada, pero sí deja claro que se encuentra bien y centrada en lo que viene. "Espero que este año llegue lleno de cosas buenas y, sobre todo, salud para todos los que me rodean", ha concluido.

Lo que ha dicho su entorno

Mientras Tana Rivera no ha querido dar explicaciones sobre su vida íntima, su entorno sí ha hablado de su separación confirmando la noticia de la ruptura. Uno de los primeros en hablar fue su padre cuando aseguró en unas declaraciones concedidas a LOC, que su hija no estaba pasando por un buen momento.

"No te puedo decir que ahora mismo Tana esté feliz, pero está bien y entre ellos hay mucho cariño", aseguró el diestro quien dejó la puerta abierta a un reconciliación entre su hija y el diestro peruano. "Las relaciones son complicadas en general, las de un torero más. No es el fin del mundo. Las cosas irán surgiendo".

El tío de Tana, Cayetano Martínez de Irujo (63) también se manifestó hace unos días al respecto afirmando que su sobrina estaba "tristona" como es normal en estas situaciones.

Eugenia Martínez de Irujo, uno de sus grandes pilares, le quiso dedicar una emotiva felicitación pública en su 27 cumpleaños aunque su hija no tuviera ganas de celebraciones. "Te quiero más que a mi vida!!! Contigo son todo alegrías!!!! Que orgullosas estarían tus abuelas. Mi ratón. siempre juntas!!!! felicidades", dijo la duquesa de Montoro en Instagram junto a un carrusel de imágenes que reflejan la especial relación que mantienen.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey, en la plaza de toros de Ronda, en septiembre. Gtres

Un revelador mensaje en medio de este trance tan delicado, al que Tana reaccionó con un significativo "Te quiero mamá, eres lo mejor que tengo".

Cabe recordar que Tana había organizado una fiesta de cumpleaños por todo lo alto en la finca del torero en Sevilla y que anuló unos días antes.