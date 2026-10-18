De Rosalía a Nathy Peluso: quiénes son los artistas que llaman la atención de las grandes estrellas

Rosalía (33 años) no suele pasar desapercibida cuando aparece por sorpresa en un concierto. En noviembre de 2025, la artista catalana se dejó ver entre el público de una actuación de Cindy Cats en el estadio Ferro de Buenos Aires.

Una visita inesperada que situó en el foco mediático a este colectivo argentino, que ha conseguido convertir la improvisación musical en uno de los espectáculos más singulares de su país. Ahora, el proyecto cruza el Atlántico para presentarse ante el público español con dos citas: el 25 de octubre en Madrid y el día 26 en Barcelona.

La presencia de la intérprete de Motomami en aquel concierto no fue un detalle menor. Cindy Cats compartía escenario aquella noche con nombres destacados de la escena argentina, como Emilia Mernes, Trueno y Diego Torres, en una velada que reflejó la capacidad del colectivo para reunir a artistas de distintas generaciones y estilos.

La visita de Rosalía contribuyó a dar visibilidad internacional a una propuesta que ya había comenzado a hacerse un nombre en los clubes de Buenos Aires.

Pero ¿qué es exactamente Cindy Cats y qué lo diferencia de una banda convencional? La respuesta está en su manera de entender la música en directo.

El proyecto reúne a músicos multiinstrumentistas y productores que, además de trabajar con algunas de las grandes figuras de la industria latinoamericana, han encontrado en este formato un espacio para experimentar sin las reglas habituales de los conciertos.

Trabajan con grandes estrellas

Uno de los principales atractivos de Cindy Cats es el talento que se reúne sobre el escenario. Sus integrantes cuentan con experiencia profesional vinculada a artistas como Nathy Peluso, Tini, Trueno, Dante Spinetta y Diego Torres, entre otros.

Son músicos acostumbrados a las giras, las grabaciones y las grandes producciones que, en este proyecto, dejan a un lado las estructuras más previsibles para dar protagonismo a la creatividad y la improvisación.

El resultado es un espectáculo en el que cada actuación puede convertirse en una experiencia distinta. El repertorio transita entre el pop, el rock, el funk, el jazz y los sonidos urbanos, con nuevos arreglos y encuentros musicales que hacen que las canciones adquieran una identidad propia.

La propuesta también ha permitido que Cindy Cats comparta escenario con artistas como Emilia, Cazzu, Dillom, Ángela Torres y Dante Spinetta.

Una combinación de nombres que refleja la diversidad de la escena argentina y la voluntad del colectivo de tender puentes entre diferentes generaciones y estilos.

Un escenario de 360 grados

Otra de las señas de identidad del proyecto es su formato escénico. Cindy Cats apuesta por una disposición de 360 grados, con los músicos en el centro y el público alrededor, una fórmula que reduce la distancia entre los artistas y los espectadores y convierte cada concierto en una experiencia más cercana.

Lejos de limitarse a reproducir canciones conocidas, el colectivo busca que cada sesión tenga vida propia. La improvisación, los cambios de ritmo y las colaboraciones inesperadas forman parte de una propuesta en la que el público puede asistir a momentos que difícilmente se repetirán de la misma manera.

Después de crecer desde los pequeños clubes de Buenos Aires hasta escenarios de mayor capacidad, Cindy Cats afronta ahora su desembarco en España. Madrid, el 25 de octubre, y Barcelona, el día 26, serán las dos paradas de una visita que permitirá descubrir en directo al colectivo que llamó la atención de Rosalía y que reivindica el talento de los músicos que, muchas veces, trabajan detrás de las grandes estrellas.