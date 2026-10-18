Muere a los 94 años el conde Rudi, uno de los aristócratas clave de la jet set de Marbella y tío de Olivia de Borbón

El conde Rudi se había propuesto llegar a los cien años. Tenía ganas de vivir, una larga lista de recuerdos y Málaga como lugar elegido para pasar sus últimos días. "Me levanto todos los días cantando", confesó en una entrevista. No llegó a cumplir su objetivo.

Rudolf Graf von Schönburg-Glauchau, uno de los grandes nombres de la Marbella internacional, ha fallecido a los 94 años en la ciudad a la que dedicó casi siete décadas de su vida. Con él desaparece una figura decisiva en la historia del Marbella Club y uno de los últimos protagonistas de aquella Costa del Sol que convirtió el lujo en una forma de vida.

Su nombre pertenece a una época en la que Marbella todavía no era el escaparate global que es hoy.

El conde Rudi, con Olivia de Borbón y Julián Porras, en Marbella Club en 2024. GTRES

A mediados del siglo XX, el príncipe Alfonso de Hohenlohe buscaba convertir un pequeño hotel junto al Mediterráneo en un lugar capaz de atraer a la aristocracia europea y a personalidades de Hollywood. Necesitaba a alguien que entendiera cómo funcionaba aquel mundo y, sobre todo, cómo conseguir que sus huéspedes quisieran regresar. Rudi fue ese hombre.

El aristócrata no se limitó a dirigir un establecimiento: contribuyó a crear el ambiente que hizo del Marbella Club una dirección imprescindible para quienes buscaban discreción, comodidad y una vida social lejos de los focos convencionales.

Su muerte también toca de cerca a una de las familias vinculadas a la aristocracia española. El conde Rudi era tío político de Olivia de Borbón (52 años), a través de la relación familiar entre su esposa, María Luisa de Prusia (81), y Beatrice von Hardenberg, madre de Olivia y recordada exduquesa de Sevilla.

Más allá de los títulos y los apellidos, Rudi y María Luisa formaron durante décadas una de esas parejas que vertebraron la vida social marbellí y mantuvieron una estrecha relación con distintas familias aristocráticas europeas.

El conde Rudi, con su mujer, María Luis de Prusia, en Marbella en 2012. GTRES

De un castillo en Sajonia a la Costa del Sol

Rudi nació el 25 de septiembre de 1932 en el castillo de Wechselburg, en Sajonia, en el seno de una familia de la nobleza alemana.

Su infancia quedó marcada por la guerra. En mayo de 1945, cuando tenía 12 años, tuvo que abandonar junto a los suyos las propiedades familiares ante el avance de las tropas soviéticas. La familia se refugió en la Alemania occidental. El joven aristócrata perdió así el mundo en el que había nacido antes de empezar a construir el suyo propio.

Su camino no fue el de un noble que viviera de las rentas familiares. Se formó en hostelería en Lausana, Suiza, donde obtuvo el diploma de dirección hotelera.

Olivia de Borbón, con sus tíos, María Luisa de Prusia y el conde Rudi. GTRES

Quiso empezar desde abajo, así que pasó por distintos trabajos del sector, incluidos puestos de camarero y ayudante de cocina. Aquella formación práctica sería fundamental para entender el hotel no solo desde los despachos, sino también desde las necesidades de quienes lo habitaban durante sus vacaciones.

En diciembre de 1956 llegó a Málaga por invitación de su primo político, Alfonso de Hohenlohe, que había puesto en marcha el Marbella Club dos años antes. Rudi comenzó como subdirector. Después pasó una temporada en México y regresó en 1961 para asumir la dirección general del hotel, cargo que desempeñó hasta 1983.

En 1993 volvió a incorporarse a la empresa como consejero. Su trayectoria quedó ligada a la evolución del establecimiento y a la transformación de Marbella en uno de los destinos más reconocidos del turismo internacional.

Carmen Martínez Bordiú, con su entonces marido, José Campos, en una gala benéfica en Marbella en 2010, junto al conde Rudi. GTRES

El hombre que sabía hacer que los invitados se quedaran

Por el Marbella Club pasaron miembros de casas reales, aristócratas, actores y grandes fortunas. Entre los nombres asociados a aquella Marbella figuran los duques de Windsor, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sean Connery y Grace Kelly.

Pero el éxito del hotel no dependía únicamente de la celebridad de sus visitantes. La clave estaba en que pudieran sentirse cómodos sin dejar de ser quienes eran.

Rudi entendió esa fórmula. Mientras Hohenlohe aportaba la visión y la capacidad de convocatoria, él se ocupaba de que la experiencia estuviera a la altura. Las fiestas de disfraces, las búsquedas del tesoro y las veladas sociales formaban parte de un estilo que buscaba alejarse de la rigidez de los grandes hoteles tradicionales. La exclusividad no se expresaba solo en el lujo, sino en la sensación de encontrarse en una casa de amigos.

El conde Rudi, con su mujer, María Luis de Prusia, en una fiesta de disfraces en Marbella, en 2005. GTRES

El propio conde resumió esa filosofía en sus recuerdos sobre el hotel: los huéspedes podían llegar con la intención de quedarse una noche y terminar prolongando su estancia. No era necesario competir en joyas o vestuario. Bastaba con sentirse bien recibido.

Décadas después, aquella idea continúa formando parte de la identidad del Marbella Club, cuya historia resulta difícil de contar sin detenerse en la contribución de Rudi.

El conde Rudi, con su mujer, María Luis de Prusia, tras recibir un reconocimiento en 2012. GTRES

Su trabajo recibió reconocimientos por su aportación al turismo español y a las relaciones internacionales. Entre las distinciones que recibió figura la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el rey Juan Carlos I, según la biografía publicada por el propio hotel.

Su legado, sin embargo, no se mide únicamente en premios: también en la forma en que Marbella se presentó ante el mundo y en la red de relaciones que ayudó a consolidar.

Su historia de amor con María Luisa de Prusia

En la vida de Rudi, el Marbella Club ocupó un lugar central. El otro fue María Luisa de Prusia, bisnieta del último káiser alemán, Guillermo II, y prima de la reina Sofía.

Se casaron en 1971 y tuvieron dos hijos, Sophie y Friedrich. Su matrimonio los convirtió en una de las parejas más reconocibles de la vida social de Marbella, pero su relación no se limitó a las apariciones públicas ni a los círculos aristocráticos.

Se habían reencontrado en Somalia. María Luisa recordaría después que, al principio, Rudi no le había parecido especialmente atractivo.

Él insistió con flores y telegramas hasta conquistarla. La anécdota tiene algo de declaración de principios: el conde, que sabía cuidar a sus huéspedes, también sabía perseverar cuando alguien le importaba.

Su relación se prolongó durante más de medio siglo y mantuvo una complicidad que quienes los conocieron destacaban con frecuencia.

María Luisa desarrolló, además, una importante labor solidaria en Marbella, especialmente a través de su trabajo frente al sida. La vida de ambos quedó así vinculada no solo al hotel y a la sociedad internacional, sino también a la comunidad en la que echaron raíces.

El pasado marzo, después de una prolongada hospitalización de su marido, la princesa explicó que se recuperaba en casa. "Este hombre es un roble", dijo entonces.

Rudi había expresado su deseo de llegar a ser centenario y hablaba de Marbella como el lugar donde quería morir. En aquella misma entrevista describió a María Luisa como "la mejor enfermera del mundo de sangre azul" y "mi gran amor". No ocultaba sus ganas de vivir ni los achaques propios de la edad.

"Su nombre forma parte de nuestra historia"

La noticia de su muerte ha provocado muestras de pesar en Marbella, la ciudad donde desarrolló su carrera, formó su familia y construyó su vida. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, le ha despedido con un mensaje en redes sociales en el que ha destacado el cariño que le profesaban los vecinos y la huella que deja en la localidad.

"Hoy despedimos con enorme cariño al conde Rudi, una persona muy querida que deja una huella imborrable en Marbella", ha escrito la regidora en sus redes sociales.

También ha recordado su vínculo con Puerto Banús y su lugar en la historia de la ciudad: "Su nombre forma parte de nuestra historia y de la de Puerto Banús, y su legado seguirá presente en el recuerdo de quienes tuvieron la suerte de conocerlo", ha añadido.

Desde el Marbella Club también han querido rendirle un sentido homenaje. "Fue mucho más que parte de nuestra historia; fue parte de nuestra propia esencia", han destacado desde el perfil social del hotel.

"Con su calidez, bondad y extraordinario amor por las personas, contribuyó a crear algo verdaderamente especial: un lugar donde los huéspedes se convertían en amigos, los compañeros en familia y generaciones enteras encontraban un hogar bajo nuestros pinos", añaden en su nota.

Por último, recalcan que "su espíritu seguirá vivo en cada historia compartida".

Rudi llegó a Marbella cuando el destino apenas empezaba a dibujar la identidad que lo haría famoso. Vivió su transformación desde dentro y participó en ella sin perder de vista el trabajo cotidiano que sostiene cualquier hotel, por exclusivo que sea. Su historia atraviesa la guerra, el exilio, la hostelería y una larga y feliz vida junto al Mediterráneo.

Quería llegar a los cien años. Se quedó a seis. Pero pasó casi siete décadas en la ciudad que eligió como hogar y ayudó a convertirla en una referencia internacional. Marbella pierde al conde Rudi. El Marbella Club, a uno de los hombres que explican su propia identidad.