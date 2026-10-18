Blanca Llandres celebra su primer año de matrimonio con Alberto Herrera con imágenes inéditas: "La mejor decisión"

Blanca Llandres (32 años) ha recuperado las fotografías de su boda con Alberto Herrera (33) para celebrar un aniversario que llega después de 12 meses decisivos: se casaron, fueron padres y empezaron a construir una familia lejos de la discreción absoluta que habían mantenido durante su noviazgo.

Este 18 de octubre, un año después de darse el 'sí, quiero', la joven ha compartido nuevas imágenes de aquel día y una declaración de amor que pone el foco en lo que ha venido después.

"¡Increíble que ha pasado un año de la mejor decisión de nuestras vidas! ¡Te quiero! ¡No puedo estar más feliz de la familia que estamos formando!, ha escrito en Instagram, junto a un corazón rojo.

El mensaje acompaña un carrusel que recupera escenas de la ceremonia: un beso en la mejilla frente al altar, la salida de la iglesia cogidos de la mano y varias fotografías en las que los dos muestran sus alianzas. Recuerdos de una jornada que ahora adquieren otro significado, con su hijo Marcos ya en sus vidas.

Alberto Herrera y Blanca Llandres, en una imagen de las redes sociales. @blancallandresp

De conocerse desde niños a reencontrarse

La historia de Blanca y Alberto empezó ya en su infancia. Sus familias se conocen desde hace años y ellos compartían amistades y vínculos desde que eran pequeños. Sin embargo, aquel trato previo no se convirtió en una relación sentimental hasta agosto de 2024, cuando volvieron a acercarse y descubrieron que entre ambos podía haber algo más.

El noviazgo avanzó con rapidez, aunque durante sus primeros meses procuraron mantenerlo al margen de la atención pública. Su relación trascendió a comienzos de 2025.

En verano de ese año llegó otro paso importante. Alberto le pidió matrimonio durante un viaje a la Toscana, en Italia, una escapada de la que Blanca compartió imágenes en sus redes sociales.

La pareja celebró después la tradicional pedida de mano con sus respectivas familias en Sevilla, el 4 de octubre, apenas dos semanas antes de la boda. Padres y hermanos se reunieron para acompañarlos en la recta final hacia el enlace.

Para entonces, además, los novios ya habían anunciado que esperaban su primer hijo. La noticia se hizo pública en septiembre de 2025, antes de pasar por el altar. La boda y la próxima paternidad quedaron así unidas en una misma etapa, con poco margen entre una celebración y la siguiente.

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dieron el 'sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 18 de octubre de 2025. @blancallandresp

Una boda en Sanlúcar

El 18 de octubre de 2025, Blanca y Alberto se casaron en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La elección del templo tenía un significado familiar: la localidad forma parte de la historia de los Herrera y es uno de los lugares ligados a los recuerdos de los padres del locutor, Carlos Herrera y Mariló Montero.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la Finca Marbella para el banquete y la fiesta. La celebración reunió a más de 200 personas.

Alberto llegó al templo acompañado por su madre, Mariló Montero, y se emocionó al ver aparecer a la novia. Blanca confió su vestido al diseñador sevillano Nicolás Montenegro, con la colaboración de Rocío Crusset, hermana del novio.

El diseño, confeccionado con unos 20 metros de bambula de seda blanca, exigió más de 100 horas de trabajo. Tenía escote cuadrado, corsé drapeado y una cola de más de seis metros, una pieza concebida para acompañar la silueta de la novia embarazada sin renunciar a una estructura marcada.

La celebración mantuvo un tono familiar y desenfadado. Después de la ceremonia, los novios abandonaron el templo y se dirigieron al lugar del convite, donde continuaron los brindis y los encuentros con sus invitados.

Blanca Llandres ha conmemorado su primer aniversario de bodas compartiendo nuevas imágenes de la ceremonia. @blancallandresp

Un año después, una familia de tres

Marcos nació el 7 de marzo de 2026, menos de cinco meses después de la boda. Alberto anunció la llegada de su hijo en directo en la COPE, donde expresó su felicidad por convertirse en padre.

Días más tarde, la pareja compartió las primeras imágenes del bebé y agradeció los mensajes recibidos. En abril celebraron su bautizo junto a familiares y amigos.

Desde entonces, las publicaciones de ambos han dejado pequeñas pistas de su nueva rutina familiar, sin convertir su intimidad en una exposición constante.

El aniversario de boda ofrece ahora otra excepción: Blanca ha abierto de nuevo el álbum de aquel día para recordar el comienzo de una etapa inmensamente feliz que ha avanzado a gran velocidad.