Sira Martínez, la hija de 26 años de Luis Enrique, sale ilesa de un accidente de tráfico en Valencia con una víctima mortal

Tragedia en la comarca valenciana de La Safor. Un impactante siniestro vial se cobró la vida de un motorista de 20 años el pasado jueves 8 de octubre en el término municipal de Oliva. En el turismo implicado viajaba como copiloto la amazona e influencer Sira Martínez (26), hija del actual entrenador del París Saint-Germain y exseleccionador nacional, Luis Enrique (56).

La joven resultó completamente ilesa del brutal impacto que ha terminado con la vida de un joven. El accidente se registró entre las 19:45 y las 20:00 horas en la carretera N-332, concretamente entre los kilómetros 209 y 210 en sentido Dénia.

Por causas que aún investiga el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, un Audi Q3 colisionó de forma violenta contra la motocicleta que conducía el joven fallecido.

Al volante del vehículo no se encontraba la hija del técnico asturiano, sino un jinete británico y compañero de disciplina hípica de la joven.

Tras la llamada de alerta de varios testigos, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó a una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Sin embargo, los profesionales sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del motorista a su llegada. La virulencia del choque provocó que el joven saliera despedido de la calzada, perdiendo la vida de forma instantánea.

Las pesquisas sobre el atestado siguen abiertas. Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a que el conductor del turismo podría haber realizado una maniobra antirreglamentaria —un giro en un punto no permitido de la vía—, interceptando la trayectoria del ciclomotor.

Las pruebas de alcohol y drogas practicadas al jinete arrojaron un resultado negativo. Pese a ello, la Guardia Civil lo mantiene en calidad de investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, a la espera de determinar también la velocidad exacta a la que circulaba la víctima.

Sira Martínez, fruto del matrimonio de Luis Enrique con Elena Cullell (55), es una figura destacada en el circuito hípico profesional, donde compite habitualmente en la modalidad de salto de obstáculos.

Su notoriedad pública ha estado vinculada tanto a sus éxitos deportivos como a su mediático noviazgo, ya extinto, con el futbolista internacional Ferran Torres (26).

La joven amazona mantiene una gran actividad en sus redes sociales, donde combina la divulgación de su rutina deportiva con pasajes de su vida personal.

Ha sido precisamente a través de estos canales donde, el pasado 29 de agosto, volvió a homenajear a su hermana Xana al cumplirse siete años de su fallecimiento a causa de un osteosarcoma con tan solo nueve años.

Una pérdida devastadora que detuvo el reloj de los Martínez Cullell y que transformó por completo su escala de valores, enseñando a Sira a "vivir, disfrutar de cada momento y sacarle el lado positivo a todo", según confesó en una emotiva entrevista.

Esta capacidad para encarar la adversidad con fortaleza es una seña de identidad compartida por todo el núcleo familiar. El propio Luis Enrique ha visibilizado en repetidas ocasiones cómo abordan el duelo desde la gratitud por los nueve años compartidos, convirtiendo la memoria de Xana en su motor vital cada día.

Una filosofía de resiliencia con la que Sira afronta ahora este duro trance tras el trágico suceso en tierras valencianas, respaldando en todo momento el trabajo de los investigadores mientras intenta recuperar la normalidad en su disciplina hípica.

Por el momento, ni la joven amazona ni el preparador del conjunto parisino han emitido declaración alguna sobre el trágico suceso. La investigación prosigue su curso judicial en los juzgados de Gandía para reconstruir con precisión milimétrica la secuencia de una colisión que se ha cobrado una vida trágicamente joven.