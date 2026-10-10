Sandra Barneda y Pascalle Paerel celebran su boda: las imágenes de su romántica "fiesta del amor" en Candeleda

Sandra Barneda (51 años) y Pascalle Paerel (36) ya se han casado. La presentadora y la bailarina holandesa han dado el 'sí, quiero' tras cuatro años de sólida relación sentimental.

La boda ha tenido lugar este sábado 10 de octubre, una fecha elegida meticulosamente por la simbología del número 111 como emblema de nuevos comienzos. La pareja ha celebrado su unión en Candeleda (Ávila), en la finca que la periodista posee en la sierra de Gredos.

Para garantizar la discreción y preparar los festejos, Sandra abandonó su residencia de Madrid tras cumplir con sus compromisos al frente de Supervivientes All Stars, poniendo rumbo al enclave abulense junto a su traje de novia en un portatrajes blanco.

Vestidos de novia de Rosa Clará y Alvarno

Pasadas las 13:00 horas, Sandra hacía su aparición y por fin se desvelaba uno de los grandes enigmas de la jornada: su vestido de novia.

Para una ocasión tan especial, la periodista ha elegido a Alvarno, la firma de sus amigos Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, que han diseñado para ella un vestido con reminiscencias disco y setenteras, una marcada personalidad rockera y un sofisticado aire chic. Pascalle, por su parte, ha confiado en Rosa Clará para dar forma a su look de novia.

Sandra Barneda, en su boda con Pascalle Paerel. @sandrabarneda

Pese a que ambas habían preferido reservarse la sorpresa hasta el último instante, sus elecciones encajaban a la perfección, en una armonía que parecía cuidadosamente orquestada.

Apenas unas horas antes de su gran día, Sandra recordaba con emoción en las redes sociales el momento en que se vio vestida de novia durante las pruebas: "Por fin llegó el día. Nunca me lo hubiera imaginado. Y allí está ella. Es una locura emocional, felicidad máxima", confesaba, emocionada.

Y añadía: "Cualquier boda es una fiesta del amor. No hay acontecimiento que reparta tanta felicidad. Y yo estoy que me explota el corazón".

La periodista ha recorrido el camino hacia el altar acompañada de sus padres, Miguel y Blanca, que han estado a su lado en uno de los instantes más significativos de su vida.

Pascalle, en cambio, ha hecho su entrada del brazo de su padre, Pawl. Durante la ceremonia, ambas han permanecido orientadas hacia los invitados, cuyas filas se habían dispuesto de forma mixta.

La distribución de los asientos, situados al aire libre, reforzaba la cercanía entre los asistentes y el espíritu de unión que ha presidido la ceremonia civil.

Las claves de su historia de amor

La historia entre la comunicadora catalana y la empresaria neerlandesa comenzó a forjarse en 2022 a través de un amigo en común.

Aunque los primeros meses transcurrieron en la estricta intimidad, las fotografías del romance saltaron a la luz en otoño de ese año, oficializándose públicamente a principios de 2024. Tras dos años de consolidación, el 28 de julio hicieron oficial su compromiso en redes sociales con un sobrio "nos casamos".

Quince años menor que la periodista, Pascalle Paerel cuenta con una trayectoria insólita: fue bailarina profesional del Ballet Nacional de Holanda y graduada en Derecho antes de fundar The Fashion Composers, agencia orientada a la representación de modelos, bailarines y directores de movimiento. Paerel aporta además a la familia una hija nacida de una relación anterior.

El eje Madrid-Ámsterdam ha vertebrado su convivencia. La capital neerlandesa se integró de forma natural en la rutina de la presentadora hasta convertirse en su segundo hogar, hito que sellaron en julio de 2025 al adquirir juntas un piso en el centro de la ciudad.

"Cuando encuentras a la persona dejas de tener dudas. Nunca he dejado de creer en el amor", confesaba emocionada la presentadora días antes de ver cumplido el sueño de llamar a Pascalle, oficialmente, su esposa.

Paerel, por su parte, también compartió públicamente sus motivos para contraer matrimonio con Sandra Barneda. "Creo que lo más importante es que cuando tú lo sabes, lo sabes. Y contigo fue la primera vez en mi vida que yo sentí que yo quería casarme con alguien", decía en un vídeo que publicaron el pasado 30 de septiembre.

"Y esto es lo que siento y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Esto nunca me ha pasado antes y contigo, después de 4 años, que eso es lo que quiero", detallaba la artista.

"Creo que Sandra es un camaleón. Ella tiene tantas caras diferentes... Ella tiene un gran corazón, tiene una parte ambiciosa, tiene una parte picante. Con Sandra no creo que nunca me aburra", concluía, mientras miraba a la periodista a los ojos.