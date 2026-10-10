La gran boda de Mónica Fuster, heredera de una de las grandes fortunas de México: su vínculo con Felipe VI y su discreta vida

Ha llegado el gran día para una de las duplas más poderosas e influyentes de México, la formada por Mónica Fuster, hija del empresario Ricky Fuster y la diseñadora Mónica Sánchez-Navarro, y el que será su marido a partir de este sábado, el inversor Santiago Rodríguez.

Porque sí: Mónica y Santiago sellan su historia de amor este 10 de octubre ante los ojos de Dios. Un enlace, qué duda cabe, que reunirá a la flor y nata de la alta sociedad hispano-mexicana. No en vano, este casamiento es uno de los acontecimientos sociales más esperados.

La pareja pone así el broche de oro a su historia de amor, exactamente siete meses después de anunciar su compromiso oficial. El 'sí, quiero' concentrará en suelo mexicano a relevantes figuras del ámbito empresarial, aristocrático y financiero a ambos lados del Atlántico.

Ricky Fuster, en una fotografía tomada en 2019. Gtres

Para comprender la vasta trascendencia de este casorio es necesario analizar el árbol genealógico de la novia. Mónica Fuster pertenece a una de las estirpes económicas más poderosas del país azteca.

Por la vía materna, Mónica entronca con la saga Sánchez-Navarro. Su abuelo es el magnate Eduardo Sánchez-Navarro Redo, impulsor de la infraestructura turística en Baja California Sur.

Además, Sánchez-Navarro Redo fue el creador del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el certamen cinematográfico más relevante de San José del Cabo.

Además, la familia figura históricamente como uno de los núcleos accionistas principales del Grupo Modelo, el gigante cervecero responsable de la icónica marca Corona (comercializada en España bajo el nombre de Coronita).

El entramado de influencias familiares se extiende hacia la cúspide de las grandes fortunas globales: Mercedes Sánchez-Navarro, tía de la novia, es la pareja sentimental de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y una de las mayores fortunas de todo el planeta.

Mónica Sánchez-Navarro, madre de la novia. Redes Sociales

En el plano empresarial, la madre de la novia encabeza la firma de moda Mon and Pau, una cotizada boutique situada en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña.

En este proyecto comparte sociedad con su cuñada Paula Lebrija -casada con Eduardo Sánchez-Navarro, vinculado a la firma sostenible Ecoalf- y con Tatiana Arella.

Por el lado paterno, la vinculación con España se mide en términos financieros, además de una histórica y estrechísima amistad con la Familia Real.

Ricky Fuster, padre de Mónica, es, junto a su hermano Álvaro Fuster, uno de los amigos de absoluta confianza del rey Felipe VI.

Esta relación nació en la infancia durante su etapa escolar en las aulas del colegio Santa María de los Rosales, el mismo centro educativo por el que años más tarde pasaron la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19).

La fraternidad entre los Fuster y la Corona española ha dejado hitos muy significativos a lo largo de los años. El propio rey Felipe actuó como testigo en la boda de Álvaro Fuster con Beatriz Mira en el año 2012 y ejerce como padrino de bautismo de su primer hijo, Álvaro.

En el ámbito de los negocios y el patrimonio, Ricky Fuster es el socio mayoritario de la firma energética Spanish Power S.L.

Ricky y Álvaro Fuster, hermanos e íntimos amigos de Felipe VI. Gtres

Además, junto a su esposa Mónica Sánchez-Navarro, adquirió la emblemática residencia en la prestigiosa urbanización Puerta de Hierro (Madrid) donde residió durante décadas la infanta Pilar de Borbón, tía del monarca.

Así son Mónica y Santiago

A pesar de pertenecer a dos universos de enorme relevancia pública, Mónica Fuster y Santiago Rodríguez han sabido pilotar su noviazgo desde la más absoluta discreción personal y rigurosidad profesional.

Ambos comparten una sólida formación académica internacional y un profundo compromiso social que se ha convertido en el pilar fundamental de su relación.

Mónica se graduó en Psicología por la Universidad de Navarra y actualmente continúa perfeccionando su especialización cursando el grado de Psicología Clínica en la prestigiosa Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Tal y como la propia joven explicaba en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, su vocación nació de forma natural en el seno del hogar: "En mi casa siempre se ha hablado mucho de la psicología y, desde que recuerdo, mis amigas cuentan conmigo para todos sus problemas".

Álvaro Fuster, en una imagen de archivo. Gtres

En dicha publicación, Mónica subrayaba su marcada entrega humanitaria: "Ayudar a los demás y que sientan confianza me hace sentirme bien conmigo misma. Tengo claro desde hace años que quiero estar en temas de voluntariado u ONG".

Por su parte, Santiago Rodríguez ostenta un brillante expediente en el sector tecnológico y de la inversión.

Graduado en Ciencias e Ingeniería Química por la Universidad de Stanford (California), lleva prácticamente cuatro años ejerciendo como socio inversor en Andreessen Horowitz, una de las firmas de capital riesgo más potentes del mundo con sede en Silicon Valley.

A pesar de la alta exigencia de las finanzas y la innovación tecnológica, Santiago ha mantenido una constante labor de voluntariado e impacto social en diversas organizaciones desde el año 2013.